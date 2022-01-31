Из-за омикрон-штамма в Украине прирост больных на Covid может подскочить до 60 тысяч — Ляшко

Рост заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине будет расти в течение двух последующих недель.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

– К сожалению прогнозы сбываются. И эти прогнозы не очень оптимистичны, поскольку они говорят, что с каждой неделей у нас увеличивается количество случаев коронавирусной болезни в два раза. И это мы уже отмечаем три недели, – сказал Виктор Ляшко.

Министр сослался на опыт европейских стран, которые первыми вышли на пик заболеваемости Covid с доминирующим омикрон-штаммом. Согласно этим показателям глава Минздрава ожидает, что в Украине в течение следующих двух недель будет расти количество суточных случаев коронавирусной болезни.

– Поэтому мы рассчитываем, что мы можем дойти до 60 тыс. (случаев Covid-19) в сутки, – заявил Виктор Ляшко.

Он также прокомментировал уровень подготовки системы здравоохранения к такой нагрузке от Covid. Министр сообщил, что особенность омикрон-штамма в том, что он более заразен, но меньше поражает лёгкие, поэтому меньше появляется зависимых от кислорода пациентов.

— В то же время значительно растет количество случаев коронавирусной болезни, что приводит к нагрузке не стационаров, а экстренной медицинской помощи и первичной медпомощи, — сказал глава Минздрава.

По состоянию на утро 31 января в Украине было зафиксировано 4064495 случаев коронавирусной болезни. Из них за последние сутки было зарегистрировано 22 026 случаев.