За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 22 026 человек. Из них 2 865 детей и 337 медработников.
Выздоровели за сутки – 4 346 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 78 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 322 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2 934), Хмельницкой (2 092) Житомирской (1 576), Одесской (1 412) и Сумской (1 331) областях.
- г. Киев — 1 026;
- Винницкая область — 1 070;
- Волынская область — 420;
- Днепропетровская область — 781;
- Донецкая область — 584;
- Житомирская область — 1 576;
- Закарпатская область — 684;
- Запорожская область — 142;
- Ивано-Франковская область — 1 006;
- Киевская область — 591;
- Кировоградская область — 233;
- Луганская область — 130;
- Львовская область — 2 934;
- Николаевская область — 537;
- Одесская область — 1 412;
- Полтавская область — 291;
- Ровенская область — 823;
- Сумская область — 1 331;
- Тернопольская область — 1 124;
- Харьковская область — 1 294;
- Херсонская область — 452;
- Хмельницкая область — 2 092;
- Черкасская область — 432;
- Черновицкая область — 870;
- Черниговская область — 191.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 064 495 человек;
- выздоровело — 3 622 745 человек;
- летальных исходов — 100 203;
- проведено ПЦР-тестирований — 18 045 688.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. Всего проведена 30 300 581 прививка.