За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 22 026 человек. Из них 2 865 детей и 337 медработников.

Выздоровели за сутки – 4 346 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 78 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 322 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2 934), Хмельницкой (2 092) Житомирской (1 576), Одесской (1 412) и Сумской (1 331) областях.

г. Киев — 1 026;

Винницкая область — 1 070;

Волынская область — 420;

Днепропетровская область — 781;

Донецкая область — 584;

Житомирская область — 1 576;

Закарпатская область — 684;

Запорожская область — 142;

Ивано-Франковская область — 1 006;

Киевская область — 591;

Кировоградская область — 233;

Луганская область — 130;

Львовская область — 2 934;

Николаевская область — 537;

Одесская область — 1 412;

Полтавская область — 291;

Ровенская область — 823;

Сумская область — 1 331;

Тернопольская область — 1 124;

Харьковская область — 1 294;

Херсонская область — 452;

Хмельницкая область — 2 092;

Черкасская область — 432;

Черновицкая область — 870;

Черниговская область — 191.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 064 495 человек;

выздоровело — 3 622 745 человек;

летальных исходов — 100 203;

проведено ПЦР-тестирований — 18 045 688.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. Всего проведена 30 300 581 прививка.