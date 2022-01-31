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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 22 026 новых случаев Covid-19

31 января 2022, 08:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 22 026 человек. Из них 2 865 детей и 337 медработников.

Выздоровели за сутки – 4 346 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 78 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 322 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2 934), Хмельницкой (2 092) Житомирской (1 576), Одесской (1 412) и Сумской (1 331) областях.

  • г. Киев — 1 026;
  • Винницкая область — 1 070;
  • Волынская область — 420;
  • Днепропетровская область — 781;
  • Донецкая область — 584;
  • Житомирская область — 1 576;
  • Закарпатская область — 684;
  • Запорожская область — 142;
  • Ивано-Франковская область — 1 006;
  • Киевская область — 591;
  • Кировоградская область — 233;
  • Луганская область — 130;
  • Львовская область — 2 934;
  • Николаевская область — 537;
  • Одесская область — 1 412;
  • Полтавская область — 291;
  • Ровенская область — 823;
  • Сумская область — 1 331;
  • Тернопольская область — 1 124;
  • Харьковская область — 1 294;
  • Херсонская область — 452;
  • Хмельницкая область — 2 092;
  • Черкасская область — 432;
  • Черновицкая область — 870;
  • Черниговская область — 191.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 064 495 человек;
  • выздоровело — 3 622 745 человек;
  • летальных исходов — 100 203;
  • проведено ПЦР-тестирований — 18 045 688.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. Всего проведена 30 300 581 прививка.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , Тест , тестування
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