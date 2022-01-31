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За минулу добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків Covid-19

31 Січня 2022, 08:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 22 026 осіб. З них 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

Одужали за добу – 4 346 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 78 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 322 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) Житомирській (1 576), Одеській (1 412) та Сумській (1 331) областях.

  • м. Київ – 1 026;
  • Вінницька область – 1 070;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 781;
  • Донецька область – 584;
  • Житомирська область – 1 576;
  • Закарпатська область – 684;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 1 006;
  • Київська область – 591;
  • Кіровоградська область – 233;
  • Луганська область – 130;
  • Львівська область – 2 934;
  • Миколаївська область – 537;
  • Одеська область – 1 412;
  • Полтавська область – 291;
  • Рівненська область – 823;
  • Сумська область – 1 331;
  • Тернопільська область – 1 124;
  • Харківська область – 1 294;
  • Херсонська область – 452;
  • Хмельницька область – 2 092;
  • Черкаська область – 432;
  • Чернівецька область – 870;
  • Чернігівська область – 191.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 064 495 осіб;
  • одужало – 3 622 745 осіб;
  • летальних випадків – 100 203;
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , Тест , тестування
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