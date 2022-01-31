За минулу добу Covid-19 підтверджений у 22 026 осіб. З них 2 865 дітей і 337 медпрацівників.
Одужали за добу – 4 346 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 78 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 322 особи.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) Житомирській (1 576), Одеській (1 412) та Сумській (1 331) областях.
- м. Київ – 1 026;
- Вінницька область – 1 070;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 781;
- Донецька область – 584;
- Житомирська область – 1 576;
- Закарпатська область – 684;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 1 006;
- Київська область – 591;
- Кіровоградська область – 233;
- Луганська область – 130;
- Львівська область – 2 934;
- Миколаївська область – 537;
- Одеська область – 1 412;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 823;
- Сумська область – 1 331;
- Тернопільська область – 1 124;
- Харківська область – 1 294;
- Херсонська область – 452;
- Хмельницька область – 2 092;
- Черкаська область – 432;
- Чернівецька область – 870;
- Чернігівська область – 191.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 064 495 осіб;
- одужало – 3 622 745 осіб;
- летальних випадків – 100 203;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення.