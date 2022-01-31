За минулу добу Covid-19 підтверджений у 22 026 осіб. З них 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

Одужали за добу – 4 346 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 78 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 322 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) Житомирській (1 576), Одеській (1 412) та Сумській (1 331) областях.

м. Київ – 1 026;

Вінницька область – 1 070;

Волинська область – 420;

Дніпропетровська область – 781;

Донецька область – 584;

Житомирська область – 1 576;

Закарпатська область – 684;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 1 006;

Київська область – 591;

Кіровоградська область – 233;

Луганська область – 130;

Львівська область – 2 934;

Миколаївська область – 537;

Одеська область – 1 412;

Полтавська область – 291;

Рівненська область – 823;

Сумська область – 1 331;

Тернопільська область – 1 124;

Харківська область – 1 294;

Херсонська область – 452;

Хмельницька область – 2 092;

Черкаська область – 432;

Чернівецька область – 870;

Чернігівська область – 191.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 064 495 осіб;

одужало – 3 622 745 осіб;

летальних випадків – 100 203;

проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення.