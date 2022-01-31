Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Как защититься от Covid-штамма Омикрон — рекомендации Минздрава

31 января 2022, 13:42
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине ожидают рост заболеваемости Covid-19 в ближайшие две недели. В больницах для приема Covid-больных выделили почти 70 тыс. коек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

— По опыту других стран, от начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца. Поэтому ближайшие две недели мы прогнозируем рост количества случаев инфицирования Covid-19, — отметил он.

По данным Минздрава, в учреждениях здравоохранения выделили 69 320 койкомест, из которых 66 310 коек обеспечены кислородом. За неделю количество коек увеличили на 4 400. Учитывая рост количества случаев среди детей, в больницах для них выделили 4 414 коек.

Ляшко утверждает, что уже вторую неделю подряд фиксируется снижение недельного количества проведенных прививок. Самые низкие показатели вакцинации за крайнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения зафиксировали в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В то же время в лидерах находятся Полтавская, Ровенская, Луганская и Харьковская области и г. Киев.

Министр подчеркнул, чтобы защититься от штамма Омикрон, необходимо соблюдать нефармацевтические меры:

  • избегать контакта с людьми, которые имеют проявления гриппозной инфекции;
  • носить маску;
  • ограничить посещение мест большого скопления людей;
  • часто проветривать помещение;
  • часто мыть руки с мылом;
  • не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;
  • работодателям — разрешить дистанционный режим работы всем, кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

Для того, чтобы предотвращать заражение детей коронавирусом:

  • научите детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;
  • научите детей кашлять и чихать в салфетку или руку (сгиб локтя);
  • научите детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;
  • больные дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные учреждения и школы);
  • детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей.

Также в Минздраве добавили, что в 20 областях Украины уже зафиксировали штамм коронавируса Омикрон. Количество случаев инфицирования возросло в семь раз, а госпитализаций – в два раза.

Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь