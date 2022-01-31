В Украине ожидают рост заболеваемости Covid-19 в ближайшие две недели. В больницах для приема Covid-больных выделили почти 70 тыс. коек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

— По опыту других стран, от начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца. Поэтому ближайшие две недели мы прогнозируем рост количества случаев инфицирования Covid-19, — отметил он.

По данным Минздрава, в учреждениях здравоохранения выделили 69 320 койкомест, из которых 66 310 коек обеспечены кислородом. За неделю количество коек увеличили на 4 400. Учитывая рост количества случаев среди детей, в больницах для них выделили 4 414 коек.

Ляшко утверждает, что уже вторую неделю подряд фиксируется снижение недельного количества проведенных прививок. Самые низкие показатели вакцинации за крайнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения зафиксировали в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В то же время в лидерах находятся Полтавская, Ровенская, Луганская и Харьковская области и г. Киев.

Министр подчеркнул, чтобы защититься от штамма Омикрон, необходимо соблюдать нефармацевтические меры:

избегать контакта с людьми, которые имеют проявления гриппозной инфекции;

носить маску;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;

не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;

работодателям — разрешить дистанционный режим работы всем, кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

Для того, чтобы предотвращать заражение детей коронавирусом:

научите детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

научите детей кашлять и чихать в салфетку или руку (сгиб локтя);

научите детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;

больные дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные учреждения и школы);

детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей.

Также в Минздраве добавили, что в 20 областях Украины уже зафиксировали штамм коронавируса Омикрон. Количество случаев инфицирования возросло в семь раз, а госпитализаций – в два раза.