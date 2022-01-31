В Україні очікують зростання захворюваності на Covid-19 в найближчі два тижні. В лікарнях для прийому Covid-хворих виділили майже 70 тис. ліжок.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

– З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування Covid-19, – зазначив він.

З даними МОЗ, у закладах охорони здоров’я виділили 69 320 ліжкомісць, з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшили на 4 400. Враховуючи зростання кількості випадків серед дітей, у лікарнях для них виділили 4 414 ліжок.

Ляшко стверджує, що вже другий тиждень поспіль фіксується зниження тижневої кількості проведених щеплень. Найнижчі показники вакцинації за крайній тиждень у розрахунку на 100 тис. населення зафіксували у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Водночас у лідерах перебувають Полтавська, Рівненська, Луганська та Харківська області та м. Київ.

Міністр наголосив, щоб захиститися від штаму Омікрон, необхідно дотримуватись нефармацевтичних заходів:

уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

носити маску;

обмежити відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки з милом;

не торкатися очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;

не відвідувати робоче місце, якщо є симптоми хвороби;

роботодавцям – дозволити дистанційний режим роботи всім, кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.

Для того, щоб запобігати зараженню дітей коронавірусом:

навчіть дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку (згин ліктя);

навчіть дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;

хворі діти мають залишатися вдома (не відвідувати дошкільні установи й школи);

дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей.

Також у МОЗ додали, що у 20 областях України вже зафіксували штам коронавірусу Омікрон. Кількість випадків інфікування зросла у сім разів, а госпіталізацій – у два рази.