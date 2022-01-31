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Як захиститися від Covid-штаму Омікрон – рекомендації МОЗ

31 Січня 2022, 13:42
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні очікують зростання захворюваності на Covid-19 в найближчі два тижні. В лікарнях для прийому Covid-хворих виділили майже 70 тис. ліжок.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

– З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування Covid-19, – зазначив він.

З даними МОЗ, у закладах охорони здоров’я виділили 69 320 ліжкомісць, з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшили на 4 400. Враховуючи зростання кількості випадків серед дітей, у лікарнях для них виділили 4 414 ліжок.

Ляшко стверджує, що вже другий тиждень поспіль фіксується зниження тижневої кількості проведених щеплень. Найнижчі показники вакцинації за крайній тиждень у розрахунку на 100 тис. населення зафіксували у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Водночас у лідерах перебувають Полтавська, Рівненська, Луганська та Харківська області та м. Київ.

Міністр наголосив, щоб захиститися від штаму Омікрон, необхідно дотримуватись нефармацевтичних заходів:

  • уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
  • носити маску;
  • обмежити відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрювати приміщення;
  • часто мити руки з милом;
  • не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
  • уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • не відвідувати робоче місце, якщо є симптоми хвороби;
  • роботодавцям – дозволити дистанційний режим роботи всім, кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.

Для того, щоб запобігати зараженню дітей коронавірусом:

  • навчіть дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
  • навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку (згин ліктя);
  • навчіть дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
  • хворі діти мають залишатися вдома (не відвідувати дошкільні установи й школи);
  • дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей.

Також у МОЗ додали, що у 20 областях України вже зафіксували штам коронавірусу Омікрон. Кількість випадків інфікування зросла у сім разів, а госпіталізацій – у два рази.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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