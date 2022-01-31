В Україні вже три тижні поспіль триває зростання захворюваності на Covid-19. Кількість випадків інфікування зросла у сім разів, а госпіталізацій – у два рази.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що й загальна кількість випадків Covid-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих, – зазначив міністр.

За даними МОЗ, кількість нових випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася, якщо порівняти з позаминулим: 194 тис. проти 110 тис.

Значний приріст нових випадків захворювання пов’язаний зі стрімким поширенням штаму Омікрон. Його вже виявили у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Київ.

Ляшко закликав людей захистити своє здоров’я, зробивши щеплення від Covid-19. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Станом на 31 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків коронавірусу. За добу одужати вдалося 2 322 людям, а померли – 78 пацієнтів.

Найбільша кількість хворих у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) Житомирській (1 576), Одеській (1 412) та Сумській (1 331) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.