В Украине уже три недели подряд продолжается рост заболеваемости Covid-19. Количество случаев инфицирования выросло в семь раз, а госпитализаций — в два раза.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

— Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, которые тяжело заболели и нуждаются в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев Covid-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и не вакцинированных, — отметил министр.

По данным Минздрава, количество новых случаев за прошедшую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тыс. против 110 тыс.

Значительный прирост новых случаев заболевания связан со стремительным распространением штамма Омикрон. Его уже обнаружили в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и г. Киев.

Ляшко призвал людей защитить свое здоровье, сделав прививку от Covid-19. Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни.

По состоянию на 31 января в Украине зафиксировали 22 026 новых случаев коронавируса. За сутки выздороветь удалось 2 322 людям, а умерли — 78 пациентов.

Наибольшее число больных во Львовской (2 934), Хмельницкой (2 092) Житомирской (1 576), Одесской (1 412) и Сумской (1 331) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.