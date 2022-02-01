Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Скорая не приедет: Ляшко рассказал, с какими симптомами не стоит звонить на 103

1 февраля 2022, 12:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая
Источник: Depositphotos
Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге просил украинцев относиться с пониманием к работе медицинских работников.

 — Сейчас в Украине идет четвертая неделя роста количества случаев  Covid-19, — сказал Ляшко. — Соответственно, увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи.

Читайте также:
Скорая не приедет: Ляшко рассказал, с какими симптомами не стоит звонить на 103Из-за омикрон-штамма в Украине прирост больных на Covid может подскочить до 60 тысяч — Ляшко

Поэтому семейный врач может не ответить на телефонный звонок с первого раза. Диспетчер экстренной медицинской помощи ответит, но наличие температуры или кашля не является основанием ни для обращения в скорую, ни для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации, подчеркнул министр.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Украине оранжевых регионов стало больше. По обновленным данным Минздрава, красная зона без изменений, в ней находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.  В оранжевую зону попали Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области.

Кроме того, в оранжевой зоне находится и Киев.

Источник
Укринформ
Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь