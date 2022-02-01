Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге просил украинцев относиться с пониманием к работе медицинских работников.

— Сейчас в Украине идет четвертая неделя роста количества случаев Covid-19, — сказал Ляшко. — Соответственно, увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи.

Поэтому семейный врач может не ответить на телефонный звонок с первого раза. Диспетчер экстренной медицинской помощи ответит, но наличие температуры или кашля не является основанием ни для обращения в скорую, ни для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации, подчеркнул министр.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Украине оранжевых регионов стало больше. По обновленным данным Минздрава, красная зона без изменений, в ней находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В оранжевую зону попали Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области.

Кроме того, в оранжевой зоне находится и Киев.