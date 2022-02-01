По состоянию на 1 февраля 2022 в Украине значительно сократилась желтая зона карантина, в то же время оранжевых регионов стало еще больше.

Согласно обновленным данным Минздрава, красная зона без изменений, в ней находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В оранжевую зону попали Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области.

Кроме того, в оранжевой зоне находится и Киев.

В желтой области остались Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская области.

Согласно статистике коронавируса в Украине, за прошедшие сутки Covid-19 подтвердили у 30 768 человек, из них 4 056 детей и 337 медработников.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 192 человека, одновременно выздоровели за сутки 8835 пациентов. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 069 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (3 411), Одесской (2 471), Харьковской (1 977), Винницкой (1 654), Ровенской (1 441), Тернопольской (1 441) и Днепропетровской (1 418) областях.