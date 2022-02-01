За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 30 768 человек. Из них 4 056 детей и 337 медработников.

Выздоровели за сутки – 8 835 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 192 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 069 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3 411), Одесской (2 471), Харьковской (1 977), Винницкой (1 654), Ровенской (1 441), Тернопольской (1 441) и Днепропетровской (1 418) областях.

г. Киев — 2 363;

Винницкая область — 1 654;

Волынская область — 628;

Днепропетровская область — 1 418;

Донецкая область — 1 167;

Житомирская область — 533;

Закарпатская область — 787;

Запорожская область — 835;

Ивано-Франковская область — 907;

Киевская область — 1 174;

Кировоградская область — 258;

Луганская область — 756;

Львовская область — 3 411;

Николаевская область — 802;

Одесская область — 2 471;

Полтавская область — 995;

Ровенская область — 1 441;

Сумская область — 1 308;

Тернопольская область — 1 441;

Харьковская область — 1 977;

Херсонская область — 441;

Хмельницкая область — 1 070;

Черкасская область — 1 029;

Черновицкая область — 1 010;

Черниговская область — 892.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 095 263 человека;

выздоровело — 3 631 580 человек;

летальных исходов — 100 395;

проведено ПЦР-тестирований — 18 113 574.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получил первую дозу – 15 347 951 человек, получивших две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. Всего проведено 30 366 236 прививок.