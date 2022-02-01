За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 30 768 человек. Из них 4 056 детей и 337 медработников.
Выздоровели за сутки – 8 835 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 192 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 069 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3 411), Одесской (2 471), Харьковской (1 977), Винницкой (1 654), Ровенской (1 441), Тернопольской (1 441) и Днепропетровской (1 418) областях.
- г. Киев — 2 363;
- Винницкая область — 1 654;
- Волынская область — 628;
- Днепропетровская область — 1 418;
- Донецкая область — 1 167;
- Житомирская область — 533;
- Закарпатская область — 787;
- Запорожская область — 835;
- Ивано-Франковская область — 907;
- Киевская область — 1 174;
- Кировоградская область — 258;
- Луганская область — 756;
- Львовская область — 3 411;
- Николаевская область — 802;
- Одесская область — 2 471;
- Полтавская область — 995;
- Ровенская область — 1 441;
- Сумская область — 1 308;
- Тернопольская область — 1 441;
- Харьковская область — 1 977;
- Херсонская область — 441;
- Хмельницкая область — 1 070;
- Черкасская область — 1 029;
- Черновицкая область — 1 010;
- Черниговская область — 892.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 095 263 человека;
- выздоровело — 3 631 580 человек;
- летальных исходов — 100 395;
- проведено ПЦР-тестирований — 18 113 574.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получил первую дозу – 15 347 951 человек, получивших две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. Всего проведено 30 366 236 прививок.