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Снова резкий рост: за минувшие сутки в Украине зафиксировано 30 768 новых случаев Covid-19

1 февраля 2022, 08:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 30 768 человек. Из них 4 056 детей и 337 медработников.

Выздоровели за сутки – 8 835 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 192 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 069 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3 411), Одесской (2 471), Харьковской (1 977), Винницкой (1 654), Ровенской (1 441), Тернопольской (1 441) и Днепропетровской (1 418) областях.

  • г. Киев — 2 363;
  • Винницкая область — 1 654;
  • Волынская область — 628;
  • Днепропетровская область — 1 418;
  • Донецкая область — 1 167;
  • Житомирская область — 533;
  • Закарпатская область — 787;
  • Запорожская область — 835;
  • Ивано-Франковская область — 907;
  • Киевская область — 1 174;
  • Кировоградская область — 258;
  • Луганская область — 756;
  • Львовская область — 3 411;
  • Николаевская область — 802;
  • Одесская область — 2 471;
  • Полтавская область — 995;
  • Ровенская область — 1 441;
  • Сумская область — 1 308;
  • Тернопольская область — 1 441;
  • Харьковская область — 1 977;
  • Херсонская область — 441;
  • Хмельницкая область — 1 070;
  • Черкасская область — 1 029;
  • Черновицкая область — 1 010;
  • Черниговская область — 892.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 095 263 человека;
  • выздоровело — 3 631 580 человек;
  • летальных исходов — 100 395;
  • проведено ПЦР-тестирований — 18 113 574.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получил первую дозу – 15 347 951 человек, получивших две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. Всего проведено 30 366 236 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , Тест , тестування
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