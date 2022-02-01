За минулу добу Covid-19 підтверджений у 30 768 осіб. З них 4 056 дітей і 337 медпрацівників.
Одужали за добу – 8 835 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 192 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 069 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (3 411), Одеській (2 471), Харківській (1 977), Вінницькій (1 654), Рівненській (1 441), Тернопільській (1 441) та Дніпропетровській (1 418) областях.
- м. Київ – 2 363;
- Вінницька область – 1 654;
- Волинська область – 628;
- Дніпропетровська область – 1 418;
- Донецька область – 1 167;
- Житомирська область – 533;
- Закарпатська область – 787;
- Запорізька область – 835;
- Івано-Франківська область – 907;
- Київська область – 1 174;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 3 411;
- Миколаївська область – 802;
- Одеська область – 2 471;
- Полтавська область – 995;
- Рівненська область – 1 441;
- Сумська область – 1 308;
- Тернопільська область – 1 441;
- Харківська область – 1 977;
- Херсонська область – 441;
- Хмельницька область – 1 070;
- Черкаська область – 1 029;
- Чернівецька область – 1 010;
- Чернігівська область – 892.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 095 263 особи;
- одужало – 3 631 580 осіб;
- летальних випадків – 100 395;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.