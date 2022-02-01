За минулу добу Covid-19 підтверджений у 30 768 осіб. З них 4 056 дітей і 337 медпрацівників.

Одужали за добу – 8 835 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 192 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 069 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (3 411), Одеській (2 471), Харківській (1 977), Вінницькій (1 654), Рівненській (1 441), Тернопільській (1 441) та Дніпропетровській (1 418) областях.

м. Київ – 2 363;

Вінницька область – 1 654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1 418;

Донецька область – 1 167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1 174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3 411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2 471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1 441;

Сумська область – 1 308;

Тернопільська область – 1 441;

Харківська область – 1 977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1 070;

Черкаська область – 1 029;

Чернівецька область – 1 010;

Чернігівська область – 892.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 095 263 особи;

одужало – 3 631 580 осіб;

летальних випадків – 100 395;

проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.