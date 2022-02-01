Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Знову різке зростання: за минулу добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків Covid-19

1 Лютого 2022, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 30 768 осіб. З них 4 056 дітей і 337 медпрацівників.

Одужали за добу – 8 835 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 192 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 069 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (3 411), Одеській (2 471), Харківській (1 977), Вінницькій (1 654), Рівненській (1 441), Тернопільській (1 441) та Дніпропетровській (1 418) областях.

  • м. Київ – 2 363;
  • Вінницька область – 1 654;
  • Волинська область – 628;
  • Дніпропетровська область – 1 418;
  • Донецька область – 1 167;
  • Житомирська область – 533;
  • Закарпатська область – 787;
  • Запорізька область – 835;
  • Івано-Франківська область – 907;
  • Київська область – 1 174;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 3 411;
  • Миколаївська область – 802;
  • Одеська область – 2 471;
  • Полтавська область – 995;
  • Рівненська область – 1 441;
  • Сумська область – 1 308;
  • Тернопільська область – 1 441;
  • Харківська область – 1 977;
  • Херсонська область – 441;
  • Хмельницька область – 1 070;
  • Черкаська область – 1 029;
  • Чернівецька область – 1 010;
  • Чернігівська область – 892.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 095 263 особи;
  • одужало – 3 631 580 осіб;
  • летальних випадків – 100 395;
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , Тест , тестування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь