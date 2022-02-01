Станом на 1 лютого 2022 року в Україні значно скоротилася жовта зона карантину, водночас помаранчевих регіонів стало ще більше.

Згідно з оновленими даними МОЗ, червона зона без змін, у ній перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

До помаранчевої зони потрапили Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.

Крім того, у помаранчевій зоні перебуває і Київ.

У жовтій області залишилися Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська області.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за минулу добу Covid-19 підтвердили у 30 768 осіб, з них 4 056 дітей і 337 медпрацівників.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 192 особи, водночас одужали за добу 8 835 пацієнтів. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 069 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (3 411), Одеській (2 471), Харківській (1 977), Вінницькій (1 654), Рівненській (1 441), Тернопільській (1 441) та Дніпропетровській (1 418) областях.