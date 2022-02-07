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Везли с гангреной на санках. На Закарпатье медики помогли пожилому мужчине

7 февраля 2022, 09:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
швидка на санчатах

В Закарпатской области специалистам экстренной медицинской помощи пришлось на санках транспортировать больного к карете скорой.

Специалисты Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи получили вызов из села Боржавское Береговского района – гангрена и температура у 70-летнего мужчины.

Приехав на место вызова, медики не смогли добраться до дома больного из-за погоды, им пришлось идти пешком через снег.

— После осмотра пациента и оказания медпомощи, выяснилось, что у него гангрена правой стопы двухнедельной давности, и самостоятельно он передвигаться не может, — говорится в сообщении.

С помощью соседей медикам экстренной помощи удалось транспортировать больного к автомобилю скорой. Они это сделали с помощью санок.

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После этого специалисты успешно доставили мужчину в Виноградовскую райбольницу.

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Медики отмечают — нужно вовремя обращаться к специалистам за помощью, это поможет избежать проблем со здоровьем и подобными осложнений.

Источник: 103 Закарпатье

Теги
Закарпатье , швидка допомога
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