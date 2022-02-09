В Трускавце Львовской области специалисты экстренной помощи спасли 47-летнего мужчину от утопления.

Медики Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выехали по вызову и выявили гражданина без признаков жизни, он утонул в бассейне. Однако сразу после происшествия двое очевидцев вытащили его и стали оказывать первую помощь, совершая компрессию грудной клетки.

– На момент нашего приезда пациент не дышал, давление у него было около 40. Не останавливаясь, мы осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Буквально через несколько минут у пострадавшего началась рвота, еще мгновение – и мужчина захрипел. Зафиксировав вену, стали вводить лекарства. Подали через установленную маску кислород, и вот первые вдохи, – делится фельдшер по медицине неотложных состояний Иванна Дмитрив.

По ее словам, между началом реанимационных действий и до тех пор, как пациент вдохнул, прошло пять минут.

Его жизнь удалось спасти не в последнюю очередь благодаря оперативным действиям очевидцев.

Реанимобилем пострадавшего доставили в лечебное учреждение, сейчас он выздоравливает.

В такой ситуации важна быстрая реакция, поэтому важно быть неравнодушным к окружающим.

Источник: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф