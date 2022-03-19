Найвпливовіший орган психіатрії Сполучених Штатів на цьому тижні додав до свого діагностичного керівництва новий психічний розлад: тривале горе.

По суті, це рішення означає кінець багаторічних дебатів у сфері психічного здоров’я, спонукаючи дослідників та клініцистів розглядати тривале горе, як мету для лікування в той момент, коли люди пригнічені втратою.

Новий діагноз був розроблений для застосування до вузької частини населення, яка залишається недієздатною навіть через рік після втрати і не може повернутися до колишніх занять.

Включення нового психічного розладу в діагностичне та статистичне керівництво з психічних розладів означає, що клініцисти тепер можуть виставляти рахунки страховим компаніям за лікування людей від цього стану.

Швидше за все, це відкриє потік фінансування для досліджень в області лікування Налтрексоном, препарат, який використовується для лікування залежності і наразі проходить клінічні випробування в якості форми терапії горя.

З 1990-х років ряд дослідників стверджували, що інтенсивні форми горя слід класифікувати як психічне захворювання. При цьому вони заявляли, що суспільство схильне приймати страждання людей, які втратили близьких, як природний стан, який неможливо лікувати

Вони сподіваються, що діагноз дозволить клініцистам допомогти тій частині населення, яка протягом всієї історії перебувала в ізоляції після жахливих втрат.

– Це були вдови, які все життя носили чорне, які відмовилися від соціальних контактів і прожили залишок життя в пам’яті про чоловіка або дружину, яких вони втратили, – сказав психіатр Пол С. Аппельбаум.

Протягом усього цього часу критики цієї ідеї люто виступали проти класифікації горя як психічного розладу, заявляючи, що це визначення ризикує патологізувати фундаментальний аспект людського досвіду.

Вони попереджають, що будуть помилкові спрацьовування: лікарі будуть говорити скорботним людям, що у них психічне захворювання в той час, як ті починають поступово оговтуватися від своїх втрат.