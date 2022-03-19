Самый влиятельный орган психиатрии в Соединенных Штатах на этой неделе добавил в свое диагностическое руководство новое психическое расстройство: затянувшееся горе.

По сути это решение знаменует собой конец многолетних дебатов в области психического здоровья, побуждающих исследователей и клиницистов рассматривать сильное горе как цель для лечения в тот момент, когда люди подавлены потерей.

Новый диагноз был разработан для применения к узкой части населения, которая остается недееспособной даже спустя год после утраты и не может вернуться к прежним занятиям.

Включение нового психического расстройства в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам означает, что клиницисты теперь могут выставлять счета страховым компаниям за лечение людей от этого состояния.

Скорее всего, это откроет поток финансирования для исследований в области лечения Налтрексоном, препарат, который используется для лечения зависимости и в настоящее время проходит клинические испытания в качестве формы терапии горя.

С 1990-х годов ряд исследователей утверждали, что интенсивные формы горя следует классифицировать как психическое заболевание. При этом они заявляли, что общество склонно принимать страдания людей, потерявших близких, как естественное состояние, которое невозможно лечить

Они надеются, что диагноз позволит клиницистам помочь той части населения, которая на протяжении всей истории находилась в изоляции после ужасных потерь.

— Это были вдовы, которые всю оставшуюся жизнь носили черное, которые отказались от социальных контактов и прожили остаток жизни в памяти о муже или жене, которых они потеряли, — сказал психиатр Пол С. Аппельбаум.

На протяжении всего этого времени критики этой идеи яростно выступали против классификации горя как психического расстройства, заявляя, что это определение рискует патологизировать фундаментальный аспект человеческого опыта.

Они предупреждают, что будут ложные срабатывания: врачи будут говорить скорбящим людям, что у них психическое заболевание в то время, как они начинают оправляться от своих потерь.