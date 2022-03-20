Войну в Украине сложно понять и переживать пожилым людям, особенно тем, кто видел ужасы Второй мировой. Поэтому им нужно уделять внимание и поддерживать.
Психолог Лейла Гасанова рассказала, как их поддерживать в таких условиях.
– Для противостояния стрессу нужно объединяться. Семья должна сплотиться. Это поможет выстоять всем – пожилым родителям, детям, подросткам, – говорит Лейла Гасанова.
Она озвучила рекомендации, которые помогут упростить восприятие ситуации пожилым людям.
Базовые советы
- Поддерживать постоянную связь – визиты, телефонные звонки.
- Проговорить план действий на случай кризиса и быть готовым ко всему.
- Не мешать стремлению пожилых людей запастись продуктами. Это нормальная реакция людей, помнящих войну и голод. Помочь им это сделать.
- Заботиться о здоровье своих пожилых родственников, помочь приобрести лекарства.
- Позаботиться об их эмоциональном состоянии и ограничить просмотр новостей.
- Чаще обниматься.
- Пытаться делать так, чтобы они постоянно находились в компании и общались.
- Не дискутировать с ними о политике, потому что они жили в других условиях и могут немного по-другому воспринимать ситуацию.
Если у гражданина нет возможности находиться рядом с родным пожилым человеком, нужно найти знакомых или друзей по месту его проживания, которые позаботятся о нем.
Источник: Психологическая поддержка