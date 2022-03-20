Войну в Украине сложно понять и переживать пожилым людям, особенно тем, кто видел ужасы Второй мировой. Поэтому им нужно уделять внимание и поддерживать.

Психолог Лейла Гасанова рассказала, как их поддерживать в таких условиях.

– Для противостояния стрессу нужно объединяться. Семья должна сплотиться. Это поможет выстоять всем – пожилым родителям, детям, подросткам, – говорит Лейла Гасанова.

Она озвучила рекомендации, которые помогут упростить восприятие ситуации пожилым людям.

Базовые советы

Поддерживать постоянную связь – визиты, телефонные звонки.

Проговорить план действий на случай кризиса и быть готовым ко всему.

Не мешать стремлению пожилых людей запастись продуктами. Это нормальная реакция людей, помнящих войну и голод. Помочь им это сделать.

Заботиться о здоровье своих пожилых родственников, помочь приобрести лекарства.

Позаботиться об их эмоциональном состоянии и ограничить просмотр новостей.

Чаще обниматься.

Пытаться делать так, чтобы они постоянно находились в компании и общались.

Не дискутировать с ними о политике, потому что они жили в других условиях и могут немного по-другому воспринимать ситуацию.

Если у гражданина нет возможности находиться рядом с родным пожилым человеком, нужно найти знакомых или друзей по месту его проживания, которые позаботятся о нем.

Источник: Психологическая поддержка