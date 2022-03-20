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Как помочь пожилым людям справиться с ужасами войны

20 марта 2022, 08:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как помочь пожилым людям справиться с ужасами войны
Источник: Dreamstime

Войну в Украине сложно понять и переживать пожилым людям, особенно тем, кто видел ужасы Второй мировой. Поэтому им нужно уделять внимание и поддерживать.

Психолог Лейла Гасанова рассказала, как их поддерживать в таких условиях.

– Для противостояния стрессу нужно объединяться. Семья должна сплотиться. Это поможет выстоять всем – пожилым родителям, детям, подросткам, – говорит Лейла Гасанова.

Она озвучила рекомендации, которые помогут упростить восприятие ситуации пожилым людям.

Базовые советы

  • Поддерживать постоянную связь – визиты, телефонные звонки.
  • Проговорить план действий на случай кризиса и быть готовым ко всему.
  • Не мешать стремлению пожилых людей запастись продуктами. Это нормальная реакция людей, помнящих войну и голод. Помочь им это сделать.
  • Заботиться о здоровье своих пожилых родственников, помочь приобрести лекарства.
  • Позаботиться об их эмоциональном состоянии и ограничить просмотр новостей.
  • Чаще обниматься.
  • Пытаться делать так, чтобы они постоянно находились в компании и общались.
  • Не дискутировать с ними о политике, потому что они жили в других условиях и могут немного по-другому воспринимать ситуацию.
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Если у гражданина нет возможности находиться рядом с родным пожилым человеком, нужно найти знакомых или друзей по месту его проживания, которые позаботятся о нем.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Пенсіонери , Советы психолога , Психология
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