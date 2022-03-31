Війну завжди супроводжують втрати. Хтось втрачає спокій, інші – власний дім, а дехто – близьких. І якщо дорослі розуміють все це, то дітям завжди складно пояснити смерть.
У Довіднику безбар’єрності психолог озвучив рекомендації, як розповісти дітям про втрату рідних. За словами фахівців, головне – не приховувати правду та не зволікати.
Рекомендації:
- не варто зациклюватися на деталях – можна пояснити загалом, що ця людина загинула і її більше ніколи не буде на цьому світі;
- зробити це має найближча людина – та, кому вона найбільше довіряє;
- треба зробити це у тихому та безпечному місці;
- рекомендується посадити дитину поряд та дати їй в руки улюблену іграшку;
- важливо говорити повільно та обов’язково робити паузи;
- маленькі діти можуть вдавати, що не слухають, у таком разі важливо дочекатися їхньої уваги;
- якщо дитина буде присутня на похороні, треба пояснити їй, що там відбувається;
- не можна використовувати образ померлого родича для виховання дитини;
- якщо малюк розпитує про померлу людину, не варто блокувати спогади про неї;
- не заперечувати почуття дитини: Не плач, Заспокойся.
Якщо з цим виникають складнощі, можна звернутися за допомогою до фахівця. Наразі багато психологів консультують людей на волонтерських засадах.
Джерело: Олена Зеленська