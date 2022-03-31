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Психологія

Зволікати не варто. Як розповісти дитині про смерть близької людини

31 Березня 2022, 14:16
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина,
Джерело: Depositphotos

Війну завжди супроводжують втрати. Хтось втрачає спокій, інші – власний дім, а дехто – близьких. І якщо дорослі розуміють все це, то дітям завжди складно пояснити смерть.

У Довіднику безбар’єрності психолог озвучив рекомендації, як розповісти дітям про втрату рідних. За словами фахівців, головне – не приховувати правду та не зволікати.

Рекомендації:

  • не варто зациклюватися на деталях – можна пояснити загалом, що ця людина загинула і її більше ніколи не буде на цьому світі;
  • зробити це має найближча людина – та, кому вона найбільше довіряє;
  • треба зробити це у тихому та безпечному місці;
  • рекомендується посадити дитину поряд та дати їй в руки улюблену іграшку;
  • важливо говорити повільно та обов’язково робити паузи;
  • маленькі діти можуть вдавати, що не слухають, у таком разі важливо дочекатися їхньої уваги;
  • якщо дитина буде присутня на похороні, треба пояснити їй, що там відбувається;
  • не можна використовувати образ померлого родича для виховання дитини;
  • якщо малюк розпитує про померлу людину, не варто блокувати спогади про неї;
  • не заперечувати почуття дитини: Не плач, Заспокойся.
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Якщо з цим виникають складнощі, можна звернутися за допомогою до фахівця. Наразі багато психологів консультують людей на волонтерських засадах.

Джерело: Олена Зеленська

Теги
Війна в Україні , Олена Зеленська , Поради психолога , Психологія , Смерть
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