Війну завжди супроводжують втрати. Хтось втрачає спокій, інші – власний дім, а дехто – близьких. І якщо дорослі розуміють все це, то дітям завжди складно пояснити смерть.

У Довіднику безбар’єрності психолог озвучив рекомендації, як розповісти дітям про втрату рідних. За словами фахівців, головне – не приховувати правду та не зволікати.

Рекомендації:

не варто зациклюватися на деталях – можна пояснити загалом, що ця людина загинула і її більше ніколи не буде на цьому світі;

зробити це має найближча людина – та, кому вона найбільше довіряє;

треба зробити це у тихому та безпечному місці;

рекомендується посадити дитину поряд та дати їй в руки улюблену іграшку;

важливо говорити повільно та обов’язково робити паузи;

маленькі діти можуть вдавати, що не слухають, у таком разі важливо дочекатися їхньої уваги;

якщо дитина буде присутня на похороні, треба пояснити їй, що там відбувається;

не можна використовувати образ померлого родича для виховання дитини;

якщо малюк розпитує про померлу людину, не варто блокувати спогади про неї;

не заперечувати почуття дитини: Не плач, Заспокойся.

Якщо з цим виникають складнощі, можна звернутися за допомогою до фахівця. Наразі багато психологів консультують людей на волонтерських засадах.

Джерело: Олена Зеленська