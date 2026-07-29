Потеря даже одного зуба где-то глубоко в жевательном отделе — проблема, которую многие склонны откладывать на потом. Кажется: улыбку это не портит, жевать есть чем, так зачем спешить? Но наш организм не терпит пустоты. Со временем соседние зубы начинают медленно наклоняться в сторону дефекта, зуб с противоположной челюсти выдвигается навстречу, а нагрузка при еде распределяется неравномерно.

В итоге простое пустое место через пару лет превращается в проблемы с прикусом, расшатывание соседних зубов и даже боли в челюстном суставе. Именно поэтому ортопедическая стоматология рекомендует восстанавливать потери сразу, не дожидаясь каскада осложнений.

Когда стоит задуматься о протезировании

Ортопедия — это далеко не только про полную отсутствие зубов в почтенном возрасте. К врачу-ортопеду обращаются в самых разных ситуациях:

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когда зуб разрушен больше чем наполовину и обычная пломба просто не выдержит давления;

один или несколько зубов утеряны полностью;

эмаль стремительно стирается из-за неправильного прикуса или ночного скрипа зубами (бруксизма);

нужно не просто вернуть функцию, но и полностью преобразить эстетику улыбки.

Главная задача ортопеда — вернуть челюсти полноценную жевательную способность так, чтобы новые зубы ощущались и выглядели абсолютно как свои родные.

Коронка: как спасти зуб, от которого мало что осталось

Если корень зуба здоров и прочно держится в кости, но его верхняя часть сильно разрушена кариесом или травмой, ставить огромную пломбу — большой риск. Под нагрузкой стенка зуба может отколоться глубоко под десну, и тогда его придется просто удалить.

В таких случаях зуб накрывают коронкой. Она работает как прочный защитный колпачок, который равномерно распределяет жевательное давление и сохраняет родной корень на долгие годы. Современные коронки делают из керамики или диоксида циркония. Они полностью имитируют полупрозрачность, оттенок и анатомию живых зубов, поэтому отличить коронку от соседнего зуба невозможно даже вблизи.

Мостовидные протезы: проверенная классика

Когда отсутствует один или два зуба подряд, одним из вариантов восстановления остается зубной мост. Это сплошная конструкция из трех или более коронок, которая опирается на два соседних здоровых зуба.

Этот метод используют десятилетиями. У него до сих пор есть свои плюсы: это быстрее и часто дешевле имплантации. Однако есть и существенный нюанс: чтобы установить мост, соседние опорные зубы приходится обтачивать, а иногда и удалять из них нервы. Кроме того, кость под самим протезом, где нет корня, со временем все равно медленно атрофируется.

Протезирование на имплантах: золотой стандарт современной медицины

Сегодня имплантация считается лучшим решением для восстановления утерянных зубов. Вместо того чтобы трогать соседние зубы, в кость на место отсутствующего корня устанавливают маленький титановый штифт, а уже на него фиксируют индивидуальную коронку.

Преимущества очевидны:

соседние здоровые зубы остаются полностью нетронутыми;

костная ткань получает естественную жевательную нагрузку и не рассасывается;

конструкция ощущается и работает точно так же, как родной зуб;

при правильном уходе имплант служит всю жизнь.

Если вы ищете опытных специалистов и хотите подобрать оптимальный способ восстановления улыбки в своем городе, качественно разобраться в деталях поможет профильная стоматология ортопедия Днепр — это возможность оценить все варианты от одиночных коронок до сложных реставраций на имплантах еще до начала лечения.

Что изменилось в съемном протезировании

Съемные протезы до сих пор ассоциируются с громоздкими вставными челюстями, которые вечером кладут в стакан с водой. К счастью, современные материалы полностью изменили эту отрасль.

Сегодняшние бюгельные и нейлоновые протезы стали значительно тоньше, легче и гибче. Они плотно фиксируются в полости рта, не мешают речи и выглядят очень естественно. Это отличная альтернатива, когда из-за медицинских противопоказаний или нехватки костной ткани установить импланты невозможно.

Почему материалы и точная диагностика решают все

Успех протезирования лишь наполовину зависит от мастерства зубного техника. Вторая половина — это грамотная диагностика и правильный выбор материала.

Перед началом работ обязательно делают 3D-снимок (КТ), чтобы оценить высоту кости, состояние сустава и особенности прикуса. Что касается материалов, то металлокерамика постепенно уходит в прошлое из-за своего темного металлического каркаса, который иногда просвечивает у десны. На смену ей пришел диоксид циркония — сверхпрочный белый материал, который идеально подходит и для жевательных моляров, и для передних зубов.

Как ухаживать за ортопедическими конструкциями

Миф о том, что искусственные зубы не болят, поэтому за ними можно не ухаживать, губил немало хороших работ. Да, на керамике или цирконии не бывает кариеса. Но бактерии и налет точно так же накапливаются вокруг коронки или импланта, вызывая воспаление десен (периимплантит или мукозит).

Уход за протезами прост, но должен быть системным:

Чистить зубы дважды в день мягкой щеткой или щеткой средней жесткости. Обязательно использовать суперфлосс (специальную нить) или ирригатор для промывания пространства под коронками и мостами. Раз в полгода приходить на профессиональную чистку и контрольный осмотр к ортопеду.

Качественное протезирование — это инвестиция в ваше здоровье, комфорт и уверенность. Чем раньше вы восстановите целостность зубного ряда, тем проще, быстрее и дешевле будет лечение.

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