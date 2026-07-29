Втрата навіть одного зуба десь глибоко у жувальному відділі — проблема, яку багато хто схильний відкладати на потім. Здається: усмішку це не псує, жувати є чим, то навіщо поспішати? Але наш організм не терпить порожнечі. Згодом сусідні зуби починають повільно нахилятися у бік дефекту, зуб із протилежної щелепи висувається назустріч, а навантаження при їжі розподіляється нерівномірно.

Внаслідок цього порожнє місце через пару років перетворюється на проблеми з прикусом, розхитування сусідніх зубів і болю в щелепному суглобі. Саме тому ортопедична стоматологія рекомендує відновлювати втрати одразу, не чекаючи на каскад ускладнень.

Коли варто подумати про протезування

Ортопедія — це далеко не тільки про повну відсутність зубів у поважному віці. До лікаря-ортопеда звертаються в різних ситуаціях:

Зараз дивляться

коли зуб зруйнований більше ніж наполовину, і звичайна пломба просто не витримає тиску;

один або кілька зубів втрачено повністю;

емаль стрімко стирається через неправильний прикус або нічний скрип зубами (бруксизму);

потрібно не просто повернути функцію, а й повністю перетворити естетику посмішки.

Головне завдання ортопеда — повернути щелепи повноцінну жувальну здатність так, щоб нові зуби відчувалися та виглядали абсолютно як свої рідні.

Коронка: як урятувати зуб, від якого мало що залишилося

Якщо корінь зуба здоровий і міцно тримається у кістці, але його верхня частина сильно зруйнована карієсом або травмою, ставити величезну пломбу – великий ризик. Під навантаженням стінка зуба може відколотися глибоко під ясна, і тоді доведеться просто видалити.

У таких випадках зуб накривають коронкою. Вона працює як міцний захисний ковпачок, який рівномірно розподіляє жувальний тиск і зберігає рідне коріння на довгі роки. Сучасні коронки роблять із кераміки або діоксиду цирконію. Вони повністю імітують напівпрозорість, відтінок та анатомію живих зубів, тому відрізнити коронку від сусіднього зуба неможливо навіть поблизу.

Мостоподібні протези: перевірена класика

Коли відсутня один або два зуби поспіль, одним із варіантів відновлення залишається зубний міст. Це суцільна конструкція з трьох або більше коронок, яка спирається на два сусідні здорові зуби.

Цей метод використовують десятиліттями. У нього досі є свої плюси: це швидше і часто дешевше за імплантацію. Однак є і суттєвий нюанс: щоб встановити міст, сусідні опорні зуби доводиться обточувати, а іноді видаляти з них нерви. Крім того, кістка під самим протезом, де немає кореня, згодом все одно повільно атрофується.

Протезування на імплантах: золотий стандарт сучасної медицини

Сьогодні імплантація вважається найкращим рішенням для відновлення втрачених зубів. Замість того, щоб торкатися сусідніх зубів, в кістку на місце відсутнього кореня встановлюють маленький титановий штифт, а вже на нього фіксують індивідуальну коронку.

Переваги очевидні:

сусідні здорові зуби залишаються повністю недоторканими;

кісткова тканина отримує природне жувальне навантаження і не розсмоктується;

конструкція відчувається і працює так само, як рідний зуб;

під час правильного догляду імплант служить усе життя.

Якщо ви шукаєте досвідчених фахівців та хочете підібрати оптимальний спосіб відновлення посмішки у своєму місті, якісно розібратися в деталях допоможе профільна стоматологія ортопедія Дніпро – це можливість оцінити всі варіанти від одиночних коронок до складних реставрацій на імплантах ще до початку лікування.

Що змінилося у знімному протезуванні

Знімні протези досі асоціюються з громіздкими вставними щелепами, які ввечері кладуть у склянку з водою. На щастя, сучасні матеріали повністю змінили цю галузь.

Сьогоднішні бюгельні та нейлонові протези стали значно тоншими, легшими та гнучкішими. Вони щільно фіксуються в ротовій порожнині, не заважають мовленню та виглядають дуже природно. Це чудова альтернатива, коли через медичні протипоказання або нестачу кісткової тканини встановити імпланти неможливо.

Чому матеріали та точна діагностика вирішують все

Успіх протезування лише наполовину залежить від майстерності зубної техніки. Друга половина – це грамотна діагностика та правильний вибір матеріалу.

Перед початком робіт обов’язково роблять 3D-знімок (КТ), щоб оцінити висоту кістки, стан суглоба та особливості прикусу. Що стосується матеріалів, то металокераміка поступово відходить у минуле через свій темний металевий каркас, який іноді просвічує біля ясен. На зміну їй прийшов діоксид цирконію – надміцний білий матеріал, який ідеально підходить і для жувальних молярів, і передніх зубів.

Як доглядати за ортопедичними конструкціями

Міф про те, що штучні зуби не болять, тому їх можна не доглядати, губив чимало хороших робіт. Так, на кераміці чи цирконії не буває карієсу. Але бактерії та наліт так само накопичуються навколо коронки або імпланту, викликаючи запалення ясен (періімплантит або мукозит).

Догляд за протезами простий, але має бути системним:

Чистити зуби двічі на день м’якою щіткою чи щіткою середньої жорсткості. Обов’язково використовувати суперфлос (спеціальну нитку) або іригатор для промивання простору під коронками та мостами. Раз на півроку приходити на професійне чищення та контрольний огляд до ортопеда.

Якісне протезування – це інвестиція у ваше здоров’я, комфорт та впевненість. Чим раніше ви відновите цілісність зубного ряду, тим простішим, швидшим та дешевшим буде лікування.

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