В інтенсивних оборонних та наступальних операціях ключовою фігурою порятунку стає бойовий медик. 1 корпус НГУ Азов воює на найгарячіших ділянках фронту, де секунда зволікання коштує життя, тому підрозділ ставить найвищі вимоги до підготовки тих, хто витягує побратимів із вогню.

Професійний стандарт: що треба знати про обов’язки на передовій

У сучасному бойовому середовищі бойовий медик — це не просто людина з наплічником, яка накладає турнікети під обстрілами. Це повноцінна бойова одиниця, інтегрована в медичне планування та тактичну розвідку підрозділу.

Регулярні обов’язки бойового медика взводу охоплюють цілу низку критичних завдань:

Зараз дивляться

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;

супровід штурмових операцій та стабілізація стану постраждалих до моменту евакуації;

контроль оснащення наплічників, сумок бійця-рятувальника та індивідуальних аптечок усього особового складу взводу;

організація процесу на точках сортування та періодичне чергування на стабілізаційних пунктах.

Окрім порятунку життів, цей спеціаліст проводить навчання з такмеду для бійців та збирає санітарні дані, наближаючи допомогу до пораненого.

Чому медики обирають службу в лавах Азову

Спеціалісти з такмеду отримують у корпусі Азов топове матеріальне та технічне забезпечення, яке відповідає передовим світовим практикам. На відміну від узагальних умов, які іноді пропонує стандартний бойовий медик ЗСУ, корпус Азов надає кандидатам безперервний професійний розвиток і жорстко дотримується принципів доказової медицини.

Азов гарантує кожному рекруту:

грошове забезпечення 25 000–127 000 грн відповідно до виконуваних завдань;

постійний медичний, соціальний та психологічний супровід;

безплатне лікування та кваліфіковану реабілітацію після поранень;

постійні вишколи з професійними інструкторами для підвищення кваліфікації.

Як пройти відбір та стати медиком підрозділу

Азов приймає до своїх лав як цивільних патріотів (через мобілізацію чи контракт), так і чинних військовослужбовців через процедуру офіційного переведення з інших частин. Перевагою для кандидатів буде наявність сертифікатів курсів CLS, CMC, CPP або Medevac та реальний досвід роботи з травмами.

Якщо ви розглядаєте посаду бойовий медик вакансії та підрозділи, до яких бажаєте долучитись, — тоді ваш алгоритм дій такий:

Заповнення анкети на сайті azov.army з обов’язковим коментарем про бажання служити за медичним напрямком. Первинна комунікація з фахівцем рекрутингового центру та перевірка документів. Проходження фахової співбесіди з майбутнім командиром медичного напрямку. Базовий курс бойової підготовки (БКБП) для відпрацювання взаємодії в команді.

Якщо ви готові рятувати азовців на передовій і зацікавлені у цій вакансії — переходьте на сайт підрозділу та заповнюйте анкету.

Фото: Азов