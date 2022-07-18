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Електрогенератори, ліки, аптечки: гуманітарна допомога МОЗ на минулому тижні

18 Липня 2022, 13:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України традиційно опублікувало звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої протягом минулого тижня від міжнародних партнерів.

Гуманітарна допомога, отримана МОЗ на минулому тижні:

  • 77 електрогенераторів;
  • 51 палета ліків в асортименті;
  • 8033 тактичні аптечки (IFAK-Individual First Aid Kit);
  • 260 палет масок-респіраторів FFP2.

В якості донорів, які передали гуманітарну допомогу для системи охорони здоров’я, відзначені: уряд ФРН, Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS), Transactor Security, Crown Agents, Direct Relief.

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– Ми дуже вдячні за допомогу – часту, постійну. Вона значима й відчутна. Це як відкриття другого фронту. А партнери більше, ніж партнери. Вони стають союзниками, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Нагадаємо, минулого тижня МОЗ отримало в рамках гуманітарної медичної допомоги від міжнародних партнерів УЗД апарати, ліки в асортименті та антибактеріальні засоби.

Джерело
МОЗ
Теги
гуманітарка МОЗ України
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