Міністерство охорони здоров’я України традиційно опублікувало звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої протягом минулого тижня від міжнародних партнерів.

Гуманітарна допомога, отримана МОЗ на минулому тижні:

77 електрогенераторів;

51 палета ліків в асортименті;

8033 тактичні аптечки (IFAK-Individual First Aid Kit);

260 палет масок-респіраторів FFP2.

В якості донорів, які передали гуманітарну допомогу для системи охорони здоров’я, відзначені: уряд ФРН, Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS), Transactor Security, Crown Agents, Direct Relief.

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– Ми дуже вдячні за допомогу – часту, постійну. Вона значима й відчутна. Це як відкриття другого фронту. А партнери більше, ніж партнери. Вони стають союзниками, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Нагадаємо, минулого тижня МОЗ отримало в рамках гуманітарної медичної допомоги від міжнародних партнерів УЗД апарати, ліки в асортименті та антибактеріальні засоби.