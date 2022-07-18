Министерство здравоохранения Украины традиционно опубликовало отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной в течение минувшей недели от международных партнеров.

Гуманитарная помощь, полученная Минздравом на минувшей неделе:

77 электрогенераторов;

51 паллета лекарств в ассортименте;

8033 тактические аптечки (IFAK – Individual First Aid Kit);

260 паллет масок-респираторов FFP2.

В качестве доноров, которые передали гуманитарную помощь для системы здравоохранения, отмечены: правительство ФРГ, Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS), Transactor Security, Crown Agents, Direct Relief.

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— Мы очень благодарны за помощь — частую, постоянную. Она значима и ощутима. Это как открытие второго фронта. А партнеры больше, чем партнеры. Они становятся союзниками, — отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав получил в рамках гуманитарной медицинской помощи от международных партнеров УЗИ аппараты, лекарства в ассортименте и антибактериальные средства.