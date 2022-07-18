Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Электрогенераторы, лекарства, аптечки: гуманитарная помощь Минздраву на минувшей неделе

18 июля 2022, 13:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины традиционно опубликовало отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной в течение минувшей недели от международных партнеров.

Гуманитарная помощь, полученная Минздравом на минувшей неделе:

  • 77 электрогенераторов;
  • 51 паллета лекарств в ассортименте;
  • 8033 тактические аптечки (IFAK – Individual First Aid Kit);
  • 260 паллет масок-респираторов FFP2.

В качестве доноров, которые передали гуманитарную помощь для системы здравоохранения, отмечены: правительство ФРГ, Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS), Transactor Security, Crown Agents, Direct Relief.

Сейчас смотрят

Читайте также:
лікиМифы и правда: Минздрав разъяснил, как получить рецепт на антибиотики во время войны

— Мы очень благодарны за помощь — частую, постоянную. Она значима и ощутима. Это как открытие второго фронта. А партнеры больше, чем партнеры. Они становятся союзниками, — отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав получил в рамках гуманитарной медицинской помощи от международных партнеров УЗИ аппараты, лекарства в ассортименте и антибактериальные средства. 

Источник
Минздрав
Теги
гуманітарка МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь