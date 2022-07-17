Министерство здравоохранения Украины подготовило разъяснения в формате “мифы и факты” о новых правилах отпуска антибиотиков во время военного положения.

— С августа 2022 года пациенты будут получать электронный рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства. Исключение — оккупированные территории и районы проведения боевых действий, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Миф. Вводятся новые ограничения на продажу антибиотиков

Сейчас смотрят

Факт. Рецепт на антибиотики — не нововведение. Антибиотики и раньше были рецептурными препаратами, которые должен назначать исключительно врач. Более того, именно врач должен контролировать придерживание корректного режима приема антибиотиков. Сегодня только внедряется более удобный инструмент отпуска — электронный рецепт.

Миф. Чтобы получить Е-рецепт нужно обязательно иметь смартфон

Факт. Во время выписывания электронного рецепта пациент получит от врача распечатанную информацию о назначении и номер рецепта, который фармацевт использует для погашения рецепта. Таким образом, наличие смартфона не обязательно.

Миф. Для получения рецепта необходима декларация с семейным врачом

Факт. Для выписки электронного рецепта на антибиотики не нужна декларация с семейным врачом. Более того — рецепт можно получить в любом медучреждении независимо от формы собственности ( и в государственном, и в частном).

Миф. Внутренне перемещенные лица не могут получить рецепт на антибиотик

Факт. Если пациент временно выехал в другой регион, или его семейный врач сменил место проживания, пациент может обратиться к любому врачу по месту своего фактического пребывания.

Миф. В районах проведения боевых действий нужен Е-рецепт.

Факт. Аптеки, которые находятся в районах проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях, на время действия режима военного положения могут и далее отпускать рецептурные антибактериальные препараты без рецепта врача.