Существенное подорожание лекарственных препаратов заметили украинцы. В основном рост на четверть, а на некоторые лекарства цена подскочила на 50% с начала полномасштабного вторжения, уверяют покупатели.

В Министерстве здравоохранения Украины Фактам ICTV объяснили причины роста цен. Во-первых, украинская фармацевтика импортозависима, многие препараты у нас зарубежные, отечественные фармпроизводители импортируют сырье для изготовления лекарства. Соответственно, они привязаны к курсам доллара и евро, которые сейчас подскочили вверх.

— Наша экономика претерпела очень многие изменения, нарушено много логистических цепочек. Мы видим курс валют, понимаем, что это не может не отражаться на инфляции всех групп товаров, в том числе и медицинских препаратов, – отметил замминистра Минздрава Богдан Боруховский.

Из-за боевых действий, разрушения инфраструктуры были нарушены логистические цепочки. Накануне в эфире телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что в среднем лекарства подорожали на 12%. Это маленький показатель. Регулировать цены государство может начать, если оно достигнет критической отметки на социально важные препараты. А пока вмешиваться не будет.

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— Мы живем в свободной рыночной экономике, любое регулирование будет применяться только в том случае, если будет какая-то угроза. Пока этот вопрос не нуждается во вмешательстве государства, – прокомментировал Боруховский.

Накануне в Аптечной профессиональной ассоциации Украины отмечали, сейчас аптеки снабжены всеми возможными препаратами, поставки стабильны, украинские производители не сокращают производства. Кое-где ассортимент не довоенный, но достаточный, чтобы обеспечить потребности здравоохранения и населения.

По словам заместителя министра, задача была с первых дней обеспечить доступность медицинских услуг. И министерство приложило большие усилия, чтобы аптеки были открыты, и в этих аптеках было лекарство.