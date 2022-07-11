Согласно данным Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ), на минувшей неделе 2 208 аптек отпустили инсулины.
Отмечается, что больше всего таких аптек в следующих областях:
- Днепропетровская – 237;
- Львовская – 187;
- Киев – 166;
- Полтавская – 140;
- Ивано-Франковская – 126;
- Одесская – 126;
- Харьковская – 116
- Киевская – 101.
— Часть аптек возобновили отпуск препарата в областях, которые находились в зоне боевых действий и рядом: в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, — говорится в сообщении НСЗУ.
Узнать аптеку, которая отпускает инсулины по программе реимбурсаций можно по отметке “Доступні ліки. + Инсулины“.
Или же, чтобы узнать их местоположение, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы подскажут адрес и контакты ближайшей аптеки, где можно получить препараты.
Обращаем внимание, что в рецепте врач может указывать не торговое название препарата, а тип инсулина:
- инсулин человеческий генно-инженерный: короткое или среднее действие;
- аналог инсулина ультракороткого действия;
- аналог инсулина длительного действия;
- комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).