Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Более 2,2 тыс. аптек: где в Украине отпускают инсулин по программе Доступні ліки

11 июля 2022, 16:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інсулін
Источник: Depositphotos

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ), на минувшей неделе 2 208 аптек отпустили инсулины.

Отмечается, что больше всего таких аптек в следующих областях:

  • Днепропетровская – 237;
  • Львовская – 187;
  • Киев – 166;
  • Полтавская – 140;
  • Ивано-Франковская – 126;
  • Одесская – 126;
  • Харьковская – 116
  • Киевская – 101.

— Часть аптек возобновили отпуск препарата в областях, которые находились в зоне боевых действий и рядом: в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, — говорится в сообщении НСЗУ.

Узнать аптеку, которая отпускает инсулины по программе реимбурсаций можно по отметке “Доступні ліки. + Инсулины“.

Сейчас смотрят

Читайте также:
аптекаСамый частый вопрос Минздраву: как найти необходимые лекарства во время войны

Или же, чтобы узнать их местоположение, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы подскажут адрес и контакты ближайшей аптеки, где можно получить препараты.

Обращаем внимание, что в рецепте врач может указывать не торговое название препарата, а тип инсулина:

  • инсулин человеческий генно-инженерный: короткое или среднее действие;
  • аналог инсулина ультракороткого действия;
  • аналог инсулина длительного действия;
  • комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).

Источник
Минздрав
Теги
Інсулін Доступні ліки НСЗУ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь