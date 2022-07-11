Согласно данным Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ), на минувшей неделе 2 208 аптек отпустили инсулины.

Отмечается, что больше всего таких аптек в следующих областях:

Днепропетровская – 237;

Львовская – 187;

Киев – 166;

Полтавская – 140;

Ивано-Франковская – 126;

Одесская – 126;

Харьковская – 116

Киевская – 101.

— Часть аптек возобновили отпуск препарата в областях, которые находились в зоне боевых действий и рядом: в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, — говорится в сообщении НСЗУ.

Узнать аптеку, которая отпускает инсулины по программе реимбурсаций можно по отметке “Доступні ліки. + Инсулины“.

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Или же, чтобы узнать их местоположение, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы подскажут адрес и контакты ближайшей аптеки, где можно получить препараты.

Обращаем внимание, что в рецепте врач может указывать не торговое название препарата, а тип инсулина: