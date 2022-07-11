Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я України( НСЗУ), на минулому тижні 2 208 аптек відпустили інсуліни.
Зазначається, що найбільше таких аптек у наступних областях:
- Дніпропетровська – 237;
Львівська – 187;
Київ -166;
Полтавська – 140;
Івано-Франківська – 126;
Одеська – 126;
Харківська – 116;
Київська — 101.
– Частина аптек відновили відпуск препарату в областях, які перебували в зоні бойових дій і поруч: у Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, – йдеться в повідомленні НСЗУ.
Впізнати аптеку, яка відпускає інсуліни за програмою реімбурсацій можна за позначкою “Доступні ліки. + Інсулін”.
Або ж, щоб дізнатися їхнє місце розташування, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори підкажуть адресу і контакти найближчої аптеки, де можна отримати препарати.
Звертаємо увагу, що в рецепті лікар може вказувати не торгова назва препарату, а тип інсуліну:
- інсулін людський генно-інженерний: коротка або середня дія;
- аналог інсуліну ультракороткої дії;
- аналог інсуліну тривалої дії;
- комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).