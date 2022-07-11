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Понад 2,2 тис. аптек: де в Україні відпускають інсулін за програмою Доступні ліки

11 Липня 2022, 16:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інсулін
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я України( НСЗУ), на минулому тижні 2 208 аптек відпустили інсуліни.

Зазначається, що найбільше таких аптек у наступних областях:

  • Дніпропетровська – 237;

Львівська – 187;

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Київ -166;

Полтавська – 140;

Івано-Франківська – 126;

Одеська – 126;

Харківська – 116;

Київська — 101.

– Частина аптек відновили відпуск препарату в областях, які перебували в зоні бойових дій і поруч: у Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, – йдеться в повідомленні НСЗУ.

Впізнати аптеку, яка відпускає інсуліни за програмою реімбурсацій можна за позначкою “Доступні ліки. + Інсулін”.

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Або ж, щоб дізнатися їхнє місце розташування, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори підкажуть адресу і контакти найближчої аптеки, де можна отримати препарати.

Звертаємо увагу, що в рецепті лікар може вказувати не торгова назва препарату, а тип інсуліну:

  • інсулін людський генно-інженерний: коротка або середня дія;
  • аналог інсуліну ультракороткої дії;
  • аналог інсуліну тривалої дії;
  • комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

Джерело
МОЗ
Теги
Інсулін Доступні ліки НСЗУ
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