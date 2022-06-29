В Україні майже всюди спекотна та сонячна погода, багато людей носять дуже відкритий одяг або засмагають на пляжах. У цей час ті, хто лікуються від будь-яких хвороб і приймають медикаменти, мають бути насторожі. Чому? Сімейна лікарка Анастасія Неклюдова пояснює.

– Справа у тому, що деякі ліки роблять шкіру чутливішою до сонячних променів. Цей процес називається фотосенсибілізацією. Він може супроводжуватися висипанням за типом кропив’янки з зудом, а також болем, почервонінням та запаленням ділянок тіла, що відкриті та піддаються впливу сонця.

Приймання ліків може бути постійним, і тоді людині потрібно весь час берегтися від сонячного проміння влітку, а може бути тимчасовим. Отже, ховатися від сонця потрібно лише деякий час. Та в обох випадках не потрібно нехтувати порадами лікарів і застереженнями в інструкціях до ліків.

Щоб запобігти негативному впливу сонця, лікарка радить застосовувати засоби SPF.

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Ліки, під час приймання яких потрібно обов’язково використовувати засоби SPF:

Антибіотики (фторхінолони, бісептол, тетрацикліни, аміноглікозиди, сульфаніламіди, ліки від туберкульозу) Трициклічні антидепресанти (амітриптилін) Препарати для лікування цукрового діабету (глібенкламід, глімепирид, Амаріл) Препарати для хіміотерапії (декарбазин,фторурацил, метотрексат, вінбластин) Сечогінні (фуросемід, тіазиди – входять до комбінованих ліків від тиску) Ліки проти аритмії (аміодарон) Протизапальні (кетопрофен) Ліки для лікування вугрів – ізотретиноїн.

Це не весь перелік, але якщо ви приймаєте ліки на постійній основі, або ж саме на літній період – поцікавтесь, чи немає у препаратів фотосенсибілізувального ефекту, радить Анастасія Неклюдова. Це зекономить вам потім нерви та гроші.

Джерело: Анастасія Неклюдова