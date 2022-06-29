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Погіршення стану шкіри: які ліки посилюють вплив сонця на організм

29 Червня 2022, 12:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Погіршення стану шкіри: які ліки посилюють вплив сонця на організм

В Україні майже всюди спекотна та сонячна погода, багато людей носять дуже відкритий одяг або засмагають на пляжах. У цей час ті, хто лікуються від будь-яких хвороб і приймають медикаменти, мають бути насторожі. Чому? Сімейна лікарка Анастасія Неклюдова пояснює.

 – Справа у тому, що деякі ліки роблять шкіру чутливішою до сонячних променів. Цей процес називається фотосенсибілізацією. Він може супроводжуватися висипанням за типом кропив’янки з зудом, а також болем, почервонінням та запаленням ділянок тіла, що відкриті та піддаються впливу сонця.

Приймання ліків може бути постійним, і тоді людині потрібно весь час берегтися від сонячного проміння влітку, а може бути тимчасовим. Отже, ховатися від сонця потрібно лише деякий час. Та в обох випадках не потрібно нехтувати порадами лікарів і застереженнями в інструкціях до ліків.

Щоб запобігти негативному впливу сонця, лікарка радить застосовувати засоби SPF.

Зараз дивляться

Ліки, під час приймання яких потрібно обов’язково використовувати засоби SPF:

  1. Антибіотики (фторхінолони, бісептол, тетрацикліни, аміноглікозиди, сульфаніламіди, ліки від туберкульозу)
  2. Трициклічні антидепресанти (амітриптилін)
  3. Препарати для лікування цукрового діабету (глібенкламід, глімепирид, Амаріл)
  4. Препарати для хіміотерапії (декарбазин,фторурацил, метотрексат, вінбластин)
  5. Сечогінні (фуросемід, тіазиди – входять до комбінованих ліків від тиску)
  6. Ліки проти аритмії (аміодарон)
  7. Протизапальні (кетопрофен)
  8. Ліки для лікування вугрів – ізотретиноїн.
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Це не весь перелік, але якщо ви приймаєте ліки на постійній основі, або ж саме на літній період – поцікавтесь, чи немає у препаратів фотосенсибілізувального ефекту, радить Анастасія Неклюдова. Це зекономить вам потім нерви та гроші.

Джерело:  Анастасія Неклюдова

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