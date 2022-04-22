Ліки не втрачають своїх властивостей і є безпечними, якщо їх правильно зберігати, дотримуючись усіх рекомендацій. Проте якщо їх не дотримуватися, можна ними отруїтися.
Лікар-терапевт Надія Жарікова розповіла, як розпізнати зіпсовані ліки.
За її словами, дізнатися, що препарат зіпсувався, можна за його зовнішніми характеристиками: кольором, блиском або матовістю, розміром, щільністю, консистенцією.
Таблетки:
- потріскалися;
- розсипаються;
- змінили колір;
- лежать у відкритому блістері;
- мають кольорові цятки;
- неприємний запах (не характерний до попередніх застосувань).
Капсули:
- подрібнені;
- змінили колір чи форму;
- злипаються з іншими.
Мазі:
- змінили густину, запах;
- стали неоднорідними;
- з’явилися грудочки, крупинки;
- змінили колір.
Краплі:
- з’явився різкий неприємний запах;
- змінився колір (помутніння);
- з’явився осад.
– Якщо важко розпізнати, читайте інструкцію. Ліки, які не відповідають параметрам, описаним в інструкції, загрожують здоров’ю. Небезпечні ознаки для рідин, крапель у вуха, очі та ніс – помутніння, поява осаду, зміна запаху та кольору, – пояснює Надія Жарікова.
Ліки, якими не користуються мають:
- ризик – для того, хто їх застосовує;
- шкоду – якщо їх випадково вжила дитина чи домашня тварина;
- небезпеку – якщо використати не за призначенням.
Не можна:
- продавати такі ліки;
- використовувати їх не за призначенням;
- передавати іншим людям – те, що рекомендували вам, може не підійти іншій людині.
Такі ліки треба утилізувати.