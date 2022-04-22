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Зіпсувалися ліки – як їх розпізнати та чому це небезпечно

22 Квітня 2022, 19:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Ліки не втрачають своїх властивостей і є безпечними, якщо їх правильно зберігати, дотримуючись усіх рекомендацій. Проте якщо їх не дотримуватися, можна ними отруїтися.

Лікар-терапевт Надія Жарікова розповіла, як розпізнати зіпсовані ліки.

За її словами, дізнатися, що препарат зіпсувався, можна за його зовнішніми характеристиками: кольором, блиском або матовістю, розміром, щільністю, консистенцією.

Таблетки:

  • потріскалися;
  • розсипаються;
  • змінили колір;
  • лежать у відкритому блістері;
  • мають кольорові цятки;
  • неприємний запах (не характерний до попередніх застосувань).

Капсули:

  • подрібнені;
  • змінили колір чи форму;
  • злипаються з іншими.
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Мазі:

  • змінили густину, запах;
  • стали неоднорідними;
  • з’явилися грудочки, крупинки;
  • змінили колір.

Краплі:

  • з’явився різкий неприємний запах;
  • змінився колір (помутніння);
  • з’явився осад.

– Якщо важко розпізнати, читайте інструкцію. Ліки, які не відповідають параметрам, описаним в інструкції, загрожують здоров’ю. Небезпечні ознаки для рідин, крапель у вуха, очі та ніс – помутніння, поява осаду, зміна запаху та кольору, – пояснює Надія Жарікова.

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Ліки, якими не користуються мають:

  • ризик – для того, хто їх застосовує;
  • шкоду – якщо їх випадково вжила дитина чи домашня тварина;
  • небезпеку – якщо використати не за призначенням.

Не можна:

  • продавати такі ліки;
  • використовувати їх не за призначенням;
  • передавати іншим людям – те, що рекомендували вам, може не підійти іншій людині.

Такі ліки треба утилізувати.

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Ліки, Поради, поради лікаря
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