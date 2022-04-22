Ліки не втрачають своїх властивостей і є безпечними, якщо їх правильно зберігати, дотримуючись усіх рекомендацій. Проте якщо їх не дотримуватися, можна ними отруїтися.

Лікар-терапевт Надія Жарікова розповіла, як розпізнати зіпсовані ліки.

За її словами, дізнатися, що препарат зіпсувався, можна за його зовнішніми характеристиками: кольором, блиском або матовістю, розміром, щільністю, консистенцією.

Таблетки:

потріскалися;

розсипаються;

змінили колір;

лежать у відкритому блістері;

мають кольорові цятки;

неприємний запах (не характерний до попередніх застосувань).

Капсули:

подрібнені;

змінили колір чи форму;

злипаються з іншими.

Мазі:

змінили густину, запах;

стали неоднорідними;

з’явилися грудочки, крупинки;

змінили колір.

Краплі:

з’явився різкий неприємний запах;

змінився колір (помутніння);

з’явився осад.

– Якщо важко розпізнати, читайте інструкцію. Ліки, які не відповідають параметрам, описаним в інструкції, загрожують здоров’ю. Небезпечні ознаки для рідин, крапель у вуха, очі та ніс – помутніння, поява осаду, зміна запаху та кольору, – пояснює Надія Жарікова.

Ліки, якими не користуються мають:

ризик – для того, хто їх застосовує;

шкоду – якщо їх випадково вжила дитина чи домашня тварина;

небезпеку – якщо використати не за призначенням.

Не можна:

продавати такі ліки;

використовувати їх не за призначенням;

передавати іншим людям – те, що рекомендували вам, може не підійти іншій людині.

Такі ліки треба утилізувати.