Лекарство не теряет своих свойств и является безопасным, если его правильно хранить, соблюдая все рекомендации. Однако, если их не соблюдать, можно им отравиться.

Врач-терапевт Надежда Жарикова рассказала, как распознать испорченное лекарство.

По ее словам, узнать, что препарат испортился, можно по его внешним характеристикам: цвету, блеску или матовости, размеру, плотности, консистенции.

Таблетки:

потрескались;

рассыпаются;

изменили цвет;

лежат в открытом блистере;

имеют цветные точки;

неприятный запах (не характерный для предыдущих применений).

Капсулы:

измельченные;

изменили цвет или форму;

слипаются с другими.

Мази:

изменили плотность, запах;

стали неоднородными;

появились комочки, крупинки;

изменили цвет.

Капли:

появился резкий неприятный запах;

изменился цвет (помутнение);

появился осадок.

– Если трудно распознать, читайте инструкцию. Лекарство, не соответствующее параметрам, описанным в инструкции, угрожает здоровью. Опасные признаки жидкостей, капель в уши, глаза и нос – помутнение, появление осадка, изменение запаха и цвета, — объясняет Надежда Жарикова.

Лекарства, которыми не пользуются:

риск – для того, кто их применяет;

вред — если их случайно употребил ребенок или животное;

опасность – если использовать не по назначению.

Нельзя:

продавать такое лекарство;

использовать его не по назначению;

передавать другим людям – то, что рекомендовали вам, может не подойти другому человеку.

Такое лекарство нужно утилизировать.