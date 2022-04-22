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Испортилось лекарство — как его распознать и почему это опасно

22 апреля 2022, 19:48
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ліки
Источник: Depositphotos

Лекарство не теряет своих свойств и является безопасным, если его правильно хранить, соблюдая все рекомендации. Однако, если их не соблюдать, можно им отравиться.

Врач-терапевт Надежда Жарикова рассказала, как распознать испорченное лекарство.

По ее словам, узнать, что препарат испортился, можно по его внешним характеристикам: цвету, блеску или матовости, размеру, плотности, консистенции.

Таблетки:

  • потрескались;
  • рассыпаются;
  • изменили цвет;
  • лежат в открытом блистере;
  • имеют цветные точки;
  • неприятный запах (не характерный для предыдущих применений).

Капсулы:

  • измельченные;
  • изменили цвет или форму;
  • слипаются с другими.
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Мази:

  • изменили плотность, запах;
  • стали неоднородными;
  • появились комочки, крупинки;
  • изменили цвет.

Капли:

  • появился резкий неприятный запах;
  • изменился цвет (помутнение);
  • появился осадок.

– Если трудно распознать, читайте инструкцию. Лекарство, не соответствующее параметрам, описанным в инструкции, угрожает здоровью. Опасные признаки жидкостей, капель в уши, глаза и нос – помутнение, появление осадка, изменение запаха и цвета, — объясняет Надежда Жарикова.

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Лекарства, которыми не пользуются:

  • риск – для того, кто их применяет;
  • вред — если их случайно употребил ребенок или животное;
  • опасность – если использовать не по назначению.

Нельзя:

  • продавать такое лекарство;
  • использовать его не по назначению;
  • передавать другим людям – то, что рекомендовали вам, может не подойти другому человеку.

Такое лекарство нужно утилизировать.

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