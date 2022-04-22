Лекарство не теряет своих свойств и является безопасным, если его правильно хранить, соблюдая все рекомендации. Однако, если их не соблюдать, можно им отравиться.
Врач-терапевт Надежда Жарикова рассказала, как распознать испорченное лекарство.
По ее словам, узнать, что препарат испортился, можно по его внешним характеристикам: цвету, блеску или матовости, размеру, плотности, консистенции.
Таблетки:
- потрескались;
- рассыпаются;
- изменили цвет;
- лежат в открытом блистере;
- имеют цветные точки;
- неприятный запах (не характерный для предыдущих применений).
Капсулы:
- измельченные;
- изменили цвет или форму;
- слипаются с другими.
Мази:
- изменили плотность, запах;
- стали неоднородными;
- появились комочки, крупинки;
- изменили цвет.
Капли:
- появился резкий неприятный запах;
- изменился цвет (помутнение);
- появился осадок.
– Если трудно распознать, читайте инструкцию. Лекарство, не соответствующее параметрам, описанным в инструкции, угрожает здоровью. Опасные признаки жидкостей, капель в уши, глаза и нос – помутнение, появление осадка, изменение запаха и цвета, — объясняет Надежда Жарикова.
Лекарства, которыми не пользуются:
- риск – для того, кто их применяет;
- вред — если их случайно употребил ребенок или животное;
- опасность – если использовать не по назначению.
Нельзя:
- продавать такое лекарство;
- использовать его не по назначению;
- передавать другим людям – то, что рекомендовали вам, может не подойти другому человеку.
Такое лекарство нужно утилизировать.