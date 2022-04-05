В Киеве снова можно заказать лекарства онлайн. Сделать это можно с помощью самых популярных сайтов, например Tabletki.ua.
Факты ICTV собрали информацию о том, как и где можно заказать лекарства в столице во время войны.
- Tabletki.ua – сайт для поиска лекарств в аптеках. Гражданам предлагается актуальная карта заведений, работающих во время войны, а также каталог имеющихся в них препаратов.
Благодаря нему можно найти необходимые лекарства, забронировать их, а затем оплатить и забрать в ближайшей аптеке.
- Ресурс Liki24 возобновляет доставку лекарств в населенных пунктах страны.
Во-первых, действует доставка лекарств по почте — Новой Почтой и Укрпочтой. Отправка препаратов происходит в день заказа или на следующий, срок доставки зависит от условий почтового оператора.
Во-вторых, в отдельных городах работает быстрая доставка лекарств курьером. В столице пока такой функции нет. В Киеве обрабатываются только экстренные случаи.
- Мед-сервис – еще один ресурс, где можно просмотреть лекарства и заказать их. Доставка лекарств происходит в аптеки. Также возможна доставка в отделения Новой почты.
Из-за войны в Украине в некоторых городах фиксировался дефицит лекарств. Однако ситуация решается, работа аптек возобновляется в освобожденных городах и селах.