В Киеве снова можно заказать лекарства онлайн. Сделать это можно с помощью самых популярных сайтов, например Tabletki.ua.

Факты ICTV собрали информацию о том, как и где можно заказать лекарства в столице во время войны.

Благодаря нему можно найти необходимые лекарства, забронировать их, а затем оплатить и забрать в ближайшей аптеке.

Ресурс Liki24

Во-первых, действует доставка лекарств по почте — Новой Почтой и Укрпочтой. Отправка препаратов происходит в день заказа или на следующий, срок доставки зависит от условий почтового оператора.

Во-вторых, в отдельных городах работает быстрая доставка лекарств курьером. В столице пока такой функции нет. В Киеве обрабатываются только экстренные случаи.

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Из-за войны в Украине в некоторых городах фиксировался дефицит лекарств. Однако ситуация решается, работа аптек возобновляется в освобожденных городах и селах.