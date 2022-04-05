Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Как заказать лекарства в Киеве – самые популярные ресурсы

5 апреля 2022, 11:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ліки
Источник: Depositphotos

В Киеве снова можно заказать лекарства онлайн. Сделать это можно с помощью самых популярных сайтов, например Tabletki.ua.

Факты ICTV собрали информацию о том, как и где можно заказать лекарства в столице во время войны.

  • Tabletki.ua – сайт для поиска лекарств в аптеках. Гражданам предлагается актуальная карта заведений, работающих во время войны, а также каталог имеющихся в них препаратов.

Благодаря нему можно найти необходимые лекарства, забронировать их, а затем оплатить и забрать в ближайшей аптеке.

  • Ресурс Liki24 возобновляет доставку лекарств в населенных пунктах страны.

Во-первых, действует доставка лекарств по почте — Новой Почтой и Укрпочтой. Отправка препаратов происходит в день заказа или на следующий, срок доставки зависит от условий почтового оператора.

Во-вторых, в отдельных городах работает быстрая доставка лекарств курьером. В столице пока такой функции нет. В Киеве обрабатываются только экстренные случаи.

  • Мед-сервис – еще один ресурс, где можно просмотреть лекарства и заказать их. Доставка лекарств происходит в аптеки. Также возможна доставка в отделения Новой почты.
Читайте также:
Как заказать лекарства в Киеве – самые популярные ресурсыВ Украине запретили лекарства из России и Белоруссии

Из-за войны в Украине в некоторых городах фиксировался дефицит лекарств. Однако ситуация решается, работа аптек возобновляется в освобожденных городах и селах.

Теги
Війна в Україні , Київ , Ліки , онлайн
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь