Украина отказывается от лекарств, производимых в России и Беларуси. Министерство здравоохранения приказом №503 от 19 марта 2022 г. запретило применение в Украине 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь. Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено.

Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена ​​на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании.

Перечень лекарственных средств, которые запрещено применять на территории Украины:

Арпефлю (Umifenovir), 100 мг

Арпефлю (Umifenovir), 50 мг

Ацецекс (Acetylcysteine), 100 мг

Ацецекс (Acetylcysteine), 200 мг

Ациклорир-Белмед (Aciclovir), 250 мг

Ациклорир-Белмед (Aciclovir), 500 мг

Декспантен (Dexpanthenol)

Золедроновая кислота (Zoledronic acid)

Максибрен (Phenibut)

Метотрексат (Methotrexate)

Митра (Meldonium)

Моксонидин ФТ (Moxonidine), 0,2 мг

Моксонидин ФТ (Moxonidine), 0,3 мг

Моксонидин ФТ (Moxonidine), 0,4 мг

Мукосат NEO (Chondroitin sulfate)

Назофен беби (Phenylephrine)

Нейротропин-Мексибел (Mexidol*)

Ноксивин (Oxymetazoline), 0,01%

Ноксивин (Oxymetazoline), 0,025%,

Ноксивин (Oxymetazoline), 0,05%,

Ноксивин (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,

Оксалиплатин (Oxaliplatin), 100 мг

Оксалиплатин (Oxaliplatin), 50 мг

Омепразол (Omeprazole), 20 мг,

Паклитаксел (Paclitaxel)

Рибоксин (Inosine)

Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 10 мг

Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 20 мг

Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 5 мг

Слипнорм (Doxylamine)

Спирамицин-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МЕ,

Спипамицин-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МЕ,

Тербинафин-ФТ (Terbinafine)

Флударабин-Белмед (Fludarabine)

Фотолон Mono, 100 мг

Фотолон Mono, 50 мг

Церегин Mono

Алфлусат (Chondroitin sulfate)

Т-Холин (Choline alfoscerate)