Украина отказывается от лекарств, производимых в России и Беларуси. Министерство здравоохранения приказом №503 от 19 марта 2022 г. запретило применение в Украине 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь. Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено.
Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании.
Перечень лекарственных средств, которые запрещено применять на территории Украины:
Арпефлю (Umifenovir), 100 мг
Арпефлю (Umifenovir), 50 мг
Ацецекс (Acetylcysteine), 100 мг
Ацецекс (Acetylcysteine), 200 мг
Ациклорир-Белмед (Aciclovir), 250 мг
Ациклорир-Белмед (Aciclovir), 500 мг
Декспантен (Dexpanthenol)
Золедроновая кислота (Zoledronic acid)
Максибрен (Phenibut)
Метотрексат (Methotrexate)
Митра (Meldonium)
Моксонидин ФТ (Moxonidine), 0,2 мг
Моксонидин ФТ (Moxonidine), 0,3 мг
Моксонидин ФТ (Moxonidine), 0,4 мг
Мукосат NEO (Chondroitin sulfate)
Назофен беби (Phenylephrine)
Нейротропин-Мексибел (Mexidol*)
Ноксивин (Oxymetazoline), 0,01%
Ноксивин (Oxymetazoline), 0,025%,
Ноксивин (Oxymetazoline), 0,05%,
Ноксивин (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,
Оксалиплатин (Oxaliplatin), 100 мг
Оксалиплатин (Oxaliplatin), 50 мг
Омепразол (Omeprazole), 20 мг,
Паклитаксел (Paclitaxel)
Рибоксин (Inosine)
Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 10 мг
Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 20 мг
Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 5 мг
Слипнорм (Doxylamine)
Спирамицин-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МЕ,
Спипамицин-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МЕ,
Тербинафин-ФТ (Terbinafine)
Флударабин-Белмед (Fludarabine)
Фотолон Mono, 100 мг
Фотолон Mono, 50 мг
Церегин Mono
Алфлусат (Chondroitin sulfate)
Т-Холин (Choline alfoscerate)