В Минздраве призвали покупать лекарства не конкретного бренда, а по действующему веществу. Это существенно упростит доступ к лекарствам и доступность к ним в аптеках.

Все лекарства, несмотря на бренд, являются качественными.

— Процедуру государственной регистрации проходят все лекарственные средства, как отечественного производства, так и иностранного, так что все препараты одинаково качественные, — отметили в Минздраве.

Также в Минздраве отметили, что в рецептах, выписываемых на то или иное лекарство, указывается именно активное вещество препаратов, а не конкретный бренд.

Ранее Минздрав вместе с Гослекслужбой сформировал и обновляет список аптек по Украине, где можно получить инсулин. Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, рекомендуем позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств.