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Главное – действующее вещество. Ляшко призвал выбирать лекарства не по бренду

8 марта 2022, 18:30
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
таблетки
Источник: Depositphotos

В Минздраве призвали покупать лекарства не конкретного бренда, а по действующему веществу. Это существенно упростит доступ к лекарствам и доступность к ним в аптеках.

Все лекарства, несмотря на бренд, являются качественными.

— Процедуру государственной регистрации проходят все лекарственные средства, как отечественного производства, так и иностранного, так что все препараты одинаково качественные, — отметили в Минздраве.

Также в Минздраве отметили, что в рецептах, выписываемых на то или иное лекарство, указывается именно активное вещество препаратов, а не конкретный бренд.

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Ранее Минздрав вместе с Гослекслужбой сформировал и обновляет список аптек по Украине, где можно получить инсулин. Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, рекомендуем позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств.

Источник
Минздрав
Теги
Доступні ліки , Ліки , МОЗ Украины
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