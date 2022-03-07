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Чем отвлечь детей в бомбоубежище — полезные ссылки

7 марта 2022, 16:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти
Источник: Depositphotos

Перед глазами украинских детей сегодня разворачивается страшная картина войны. Их будни проходят не за партами в школе, а в укрытиях. Это большой стресс как для маленьких граждан, так и для их родителей, пытающихся хоть как-то отвлечь малышей.

Делимся полезными ресурсами, которые помогут отвлечь детей во время пребывания в укрытии.

  • Издательство Ранок бесплатно предоставляет детские книги в электронном формате.
  • В Telegram-канале Павлуша и Ява можно скачать аудиосказки, которые также будут доступны без Интернета: https://t.me/pavlushaiyava.
  • Еще один Telegram-канал с аудиосказками на украинском: https://t.me/kazky_rus. Все аудиосказки можно скачать и слушать без связи.
  • Yakaboo открыли бесплатный доступ к аудио- и электронным книгам в мобильном приложении.
  • Новая Украинская Школа организовала серию познавательных онлайн-встреч с учителями.
  • MEGOGO открыли бесплатный доступ к мультикам, фильмам и аудиосказкам.
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Важно также соблюдать режим дня: одновременно (по возможности) укладывать спать и кормить. Это способствует восстановлению нервной системы. Это поможет и взрослому иметь четкие планы, что гарантирует самоорганизацию и помогает сохранять равновесие. Когда раздаются сирены и взрывы, нужно петь ребенку колыбельную, которая отвлечет его.

Источник: Telegram

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Війна в Україні , Советы
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