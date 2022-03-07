Перед глазами украинских детей сегодня разворачивается страшная картина войны. Их будни проходят не за партами в школе, а в укрытиях. Это большой стресс как для маленьких граждан, так и для их родителей, пытающихся хоть как-то отвлечь малышей.

Делимся полезными ресурсами, которые помогут отвлечь детей во время пребывания в укрытии.

Издательство Ранок бесплатно предоставляет детские книги

В Telegram-канале Павлуша и Ява можно скачать аудиосказки, которые также будут доступны без Интернета: https://t.me/pavlushaiyava.

Еще один Telegram-канал с аудиосказками на украинском: https://t.me/kazky_rus. Все аудиосказки можно скачать и слушать без связи.

Yakaboo открыли бесплатный доступ к аудио- и электронным книгам

Новая Украинская Школа организовала серию познавательных онлайн-встреч с учителями.

MEGOGO открыли бесплатный доступ

Важно также соблюдать режим дня: одновременно (по возможности) укладывать спать и кормить. Это способствует восстановлению нервной системы. Это поможет и взрослому иметь четкие планы, что гарантирует самоорганизацию и помогает сохранять равновесие. Когда раздаются сирены и взрывы, нужно петь ребенку колыбельную, которая отвлечет его.

Источник: Telegram