Сейчас украинские дети вынуждены находиться в убежищах из-за военных действий в Украине. Поэтому они могут испытывать страх и тревогу.

Какие практики помогут успокоить малышей?

Рекомендации родителям:

Делать самомассаж и гимнастику

Они помогут снять напряжение.

Чаще обнимать ребенка

— Постоянные объятия, поцелуи и запах взрослого. Во-первых, повысится ваш уровень окситоцина, во-вторых, ребенок будет чувствовать ваше тепло и заботу, что будет сигналом о том, что все хорошо, говорится в сообщении.

Контакт с другими детьми

Следует искать группы людей с детьми и контактировать с ними по возможности.

Колыбельная и детские игрушки

— Обязательно пойте колыбельные, рассказывайте сказочки, играйте с детскими игрушками, — советуют родителям.

О трагических событиях следует рассказывать в виде сказки

Надо не умалчивать информацию, а рассказывать обо всем, что происходит.

Максимально сохранять ежедневные ритуалы

Соблюдение режима, приема пищи и сна – залог восстановления нервной системы. Это поможет взрослому иметь четкие планы, что гарантирует самоорганизацию и помогает сохранять равновесие.

Петь во время сирен и взрывов

Когда раздаются сирены и взрывы, нужно петь ребенку колыбельную. Это поможет отвлечь его.

Источник: Психологическая поддержка