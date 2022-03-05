Сейчас украинские дети вынуждены находиться в убежищах из-за военных действий в Украине. Поэтому они могут испытывать страх и тревогу.
Какие практики помогут успокоить малышей?
Рекомендации родителям:
- Делать самомассаж и гимнастику
Они помогут снять напряжение.
- Чаще обнимать ребенка
— Постоянные объятия, поцелуи и запах взрослого. Во-первых, повысится ваш уровень окситоцина, во-вторых, ребенок будет чувствовать ваше тепло и заботу, что будет сигналом о том, что все хорошо, говорится в сообщении.
- Контакт с другими детьми
Следует искать группы людей с детьми и контактировать с ними по возможности.
- Колыбельная и детские игрушки
— Обязательно пойте колыбельные, рассказывайте сказочки, играйте с детскими игрушками, — советуют родителям.
- О трагических событиях следует рассказывать в виде сказки
Надо не умалчивать информацию, а рассказывать обо всем, что происходит.
- Максимально сохранять ежедневные ритуалы
Соблюдение режима, приема пищи и сна – залог восстановления нервной системы. Это поможет взрослому иметь четкие планы, что гарантирует самоорганизацию и помогает сохранять равновесие.
- Петь во время сирен и взрывов
Когда раздаются сирены и взрывы, нужно петь ребенку колыбельную. Это поможет отвлечь его.
Источник: Психологическая поддержка