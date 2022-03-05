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Песни во время взрывов и гимнастика — как успокоить ребенка в бомбоубежище

5 марта 2022, 18:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Песни во время взрывов и гимнастика — как успокоить ребенка в бомбоубежище
Источник: Pexels

Сейчас украинские дети вынуждены находиться в убежищах из-за военных действий в Украине. Поэтому они могут испытывать страх и тревогу.

Какие практики помогут успокоить малышей?

Рекомендации родителям:

  • Делать самомассаж и гимнастику

Они помогут снять напряжение.

  • Чаще обнимать ребенка

— Постоянные объятия, поцелуи и запах взрослого. Во-первых, повысится ваш уровень окситоцина, во-вторых, ребенок будет чувствовать ваше тепло и заботу, что будет сигналом о том, что все хорошо, говорится в сообщении.

  • Контакт с другими детьми

Следует искать группы людей с детьми и контактировать с ними по возможности.

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  • Колыбельная и детские игрушки

— Обязательно пойте колыбельные, рассказывайте сказочки, играйте с детскими игрушками, — советуют родителям.

  • О трагических событиях следует рассказывать в виде сказки

Надо не умалчивать информацию, а рассказывать обо всем, что происходит.

  • Максимально сохранять ежедневные ритуалы

Соблюдение режима, приема пищи и сна – залог восстановления нервной системы. Это поможет взрослому иметь четкие планы, что гарантирует самоорганизацию и помогает сохранять равновесие.

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  • Петь во время сирен и взрывов

Когда раздаются сирены и взрывы, нужно петь ребенку колыбельную. Это поможет отвлечь его.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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