Дети, как никто, нуждается в внимания и необходимости пребывания в безопасности. Они спокойнее себя чувствуют, когда рядом взрослые, которые всегда придут на помощь. Особенно в трудные военные времена. Минздрав собрал советы психологов, которые уменьшат негативное влияние войны на наших детей.
Говорите с ребенком
Обязательно оговаривайте с ребенком его ощущения.
- Внимательно слушайте, следите за ее поведением.
- Объясняйте, что испытывать страх – это нормально. Скажите, что вы тоже боитесь. Но напомните, что наши бойцы защищают нас, и вы верите, что все будет хорошо.
- Если есть возможность, пусть ребенок рисует, лепит из пластилина. Это тоже помогает выразить эмоции.
- Будьте рядом
Позаботьтесь, чтобы ребенок чувствовал вашу поддержку. Чаще обнимайте его, терпеливо отвечайте на одни и те же вопросы, делайте что-то вместе.
Контролируйте свои реакции и действия
Дети пугаются, когда видят, что взрослые теряют самоконтроль, слишком эмоционально и агрессивно реагируют на ситуацию. Конечно, мы также чувствуем страх, злобу, усталость. Но нужно стараться быть стабильными. Это самое важное для ребенка.
Помните о режиме дня и семейных ритуалах
Старайтесь соблюдать тот режим дня, который был у вас в мирное время. Если есть возможность, пусть ребенок засыпает, просыпается, ест в те же часы, что раньше.
Если у вас есть определенные ритуалы – например, сказка, чтение перед сном, колыбельная – делайте это и дальше. Даже если ребенок засыпает в бомбоубежище.
Продолжайте играть
Для ребенка игра – лучшая терапия. Помните, что им нужно играть, бегать, прыгать, слушать сказки или смотреть мультики. Хорошо, если в это время у детей есть возможность взаимодействовать со сверстниками.
Соберите ребенку тревожный чемодан
- Положите внутрь информацию со своими контактными данными. Напишите группу крови, аллергические реакции и медицинские особенности ребенка.
- Подпишите одежду.
- Позвольте ребенку брать с собой в укрытие любимую игрушку, книгу.
- Обсудите план действий
Объясняйте ребенку, согласно возрасту, что чего нельзя делать, а что делать обязательно при звуках сирены, выстрелах, пожаре.
Напомните, кто из взрослых рядом, к кому можно обратиться, когда требуется поддержка. Хорошо, если ребенок знает свой адрес, фамилию, имена родителей и родных. Если не знает, путается, то повторяйте это, пока ребенок не усвоит информацию.
Слова поддержки
Детям очень нужны наши слова поддержки — какие они молодцы, как хорошо держатся в сложной ситуации и помогают взрослым. Также рассказывайте о победах Вооруженных сил Украины. Это тоже очень поддерживает.