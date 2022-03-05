Дети, как никто, нуждается в внимания и необходимости пребывания в безопасности. Они спокойнее себя чувствуют, когда рядом взрослые, которые всегда придут на помощь. Особенно в трудные военные времена. Минздрав собрал советы психологов, которые уменьшат негативное влияние войны на наших детей.

Говорите с ребенком

Обязательно оговаривайте с ребенком его ощущения.

Внимательно слушайте, следите за ее поведением.

Объясняйте, что испытывать страх – это нормально. Скажите, что вы тоже боитесь. Но напомните, что наши бойцы защищают нас, и вы верите, что все будет хорошо.

Если есть возможность, пусть ребенок рисует, лепит из пластилина. Это тоже помогает выразить эмоции.

Будьте рядом

Позаботьтесь, чтобы ребенок чувствовал вашу поддержку. Чаще обнимайте его, терпеливо отвечайте на одни и те же вопросы, делайте что-то вместе.

Контролируйте свои реакции и действия

Дети пугаются, когда видят, что взрослые теряют самоконтроль, слишком эмоционально и агрессивно реагируют на ситуацию. Конечно, мы также чувствуем страх, злобу, усталость. Но нужно стараться быть стабильными. Это самое важное для ребенка.

Помните о режиме дня и семейных ритуалах

Старайтесь соблюдать тот режим дня, который был у вас в мирное время. Если есть возможность, пусть ребенок засыпает, просыпается, ест в те же часы, что раньше.

Если у вас есть определенные ритуалы – например, сказка, чтение перед сном, колыбельная – делайте это и дальше. Даже если ребенок засыпает в бомбоубежище.

Продолжайте играть

Для ребенка игра – лучшая терапия. Помните, что им нужно играть, бегать, прыгать, слушать сказки или смотреть мультики. Хорошо, если в это время у детей есть возможность взаимодействовать со сверстниками.

Соберите ребенку тревожный чемодан

Положите внутрь информацию со своими контактными данными. Напишите группу крови, аллергические реакции и медицинские особенности ребенка.

Подпишите одежду.

Позвольте ребенку брать с собой в укрытие любимую игрушку, книгу.

Обсудите план действий

Объясняйте ребенку, согласно возрасту, что чего нельзя делать, а что делать обязательно при звуках сирены, выстрелах, пожаре.

Напомните, кто из взрослых рядом, к кому можно обратиться, когда требуется поддержка. Хорошо, если ребенок знает свой адрес, фамилию, имена родителей и родных. Если не знает, путается, то повторяйте это, пока ребенок не усвоит информацию.

Слова поддержки

Детям очень нужны наши слова поддержки — какие они молодцы, как хорошо держатся в сложной ситуации и помогают взрослым. Также рассказывайте о победах Вооруженных сил Украины. Это тоже очень поддерживает.