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Советы

Топ-8 советов, как психологически помочь детям во время войны

5 марта 2022, 12:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
разговор с детьми
Источник: Depositphotos

Дети, как никто, нуждается в внимания и необходимости пребывания в безопасности. Они спокойнее себя чувствуют, когда рядом взрослые, которые всегда придут на помощь. Особенно в трудные военные времена. Минздрав собрал советы психологов, которые уменьшат негативное влияние войны на наших детей.

Говорите с ребенком

Обязательно оговаривайте с ребенком его ощущения.

  • Внимательно слушайте, следите за ее поведением.
  • Объясняйте, что испытывать страх – это нормально. Скажите, что вы тоже боитесь. Но напомните, что наши бойцы защищают нас, и вы верите, что все будет хорошо.
  • Если есть возможность, пусть ребенок рисует, лепит из пластилина. Это тоже помогает выразить эмоции.
  • Будьте рядом

Позаботьтесь, чтобы ребенок чувствовал вашу поддержку. Чаще обнимайте его, терпеливо отвечайте на одни и те же вопросы, делайте что-то вместе.

Контролируйте свои реакции и действия

Дети пугаются, когда видят, что взрослые теряют самоконтроль, слишком эмоционально и агрессивно реагируют на ситуацию. Конечно, мы также чувствуем страх, злобу, усталость. Но нужно стараться быть стабильными. Это самое важное для ребенка.

Помните о режиме дня и семейных ритуалах

Старайтесь соблюдать тот режим дня, который был у вас в мирное время. Если есть возможность, пусть ребенок засыпает, просыпается, ест в те же часы, что раньше.

Если у вас есть определенные ритуалы – например, сказка, чтение перед сном, колыбельная – делайте это и дальше. Даже если ребенок засыпает в бомбоубежище.

Продолжайте играть

Для ребенка игра – лучшая терапия. Помните, что им нужно играть, бегать, прыгать, слушать сказки или смотреть мультики. Хорошо, если в это время у детей есть возможность взаимодействовать со сверстниками.

Соберите ребенку тревожный чемодан

  • Положите внутрь информацию со своими контактными данными. Напишите группу крови, аллергические реакции и медицинские особенности ребенка.
  • Подпишите одежду.
  • Позвольте ребенку брать с собой в укрытие любимую игрушку, книгу.
  • Обсудите план действий

Объясняйте ребенку, согласно возрасту, что чего нельзя делать, а что делать обязательно при звуках сирены, выстрелах, пожаре.

Напомните, кто из взрослых рядом, к кому можно обратиться, когда требуется поддержка. Хорошо, если ребенок знает свой адрес, фамилию, имена родителей и родных. Если не знает, путается, то повторяйте это, пока ребенок не усвоит информацию.

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Слова поддержки

Детям очень нужны наши слова поддержки — какие они молодцы, как хорошо держатся в сложной ситуации и помогают взрослым. Также рассказывайте о победах Вооруженных сил Украины. Это тоже очень поддерживает.

Источник
Минздрав
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Советы психолога
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