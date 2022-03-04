Что делать, когда ребенок заболел во время чрезвычайной ситуации. Советы родителям предоставляет Центр общественного здоровья. Дети во время военных действий страдают больше всех. И болеть начинают чаще. Особенно, если приходится сидеть в подвале не день и не два. Что же делать родителям, если ребенок заболел в экстремальных условиях?

Признаки заболевания у ребенка:

лихорадка (повышение температуры тела более 38°С),

сонливость,

снижение аппетита,

плохое самочувствие,

капризность,

заложенность носа,

слизистые выделения из носа, боли в горле, кашель.

Как лечить

Обязательно теплое обильное питье. Ребенок должен много пить, для малышей на грудном вскармливании – рекомендуем частое прикладывание к груди.

Какую температуру сбивать

Ориентируйтесь на самочувствие ребенка. Если у малыша температура 38°С при этом он активен – лекарство давать не нужно, но если ребенок капризничает, тогда следует применить жаропонижающее лекарство.

Сбивать температуру нужно при цифрах 39-39,5°С и более у всех детей и 38°С и более у младенцев в возрасте до 3 месяцев и у детей с фебрильными судорогами в анамнезе.

Какие лекарства применить

Парацетамол (разовая доза 10-15 мг/кг, максимальная суточная 60 мг/кг, 4 раза вдень с интервалом не менее 6 часов)

Ибупрофен (разовая доза 5-10 мг/кг, максимальная суточная 30 мг/кг, 3 раза в день с интервалом не менее 8 часов). Препараты можно чередовать между собой, если это необходимо.

Если у ребенка заложило нос

Для механической очистки от слизи и снятия отека – промывание носа изотоническим и/или гипертоническим солевым раствором.

Также можно использовать капли с ксилометазолином, диметиндином, фенилэфрином.

Если болит горло

Спреи или леденцы для полости рта с бензидамином, лизоцимом с учетом возраста ребенка. При отсутствии этого лекарства – препараты парацетамола или ибупрофена.

Если появился кашель

Если кашель значительно ухудшает общее состояние и самочувствие ребенка, можно применять сиропы с отхаркивающим действием на основе экстракта плюща, алтея, амброксола с учетом возраста ребенка и согласно инструкции.

Также важно теплое питье.

При ухудшении состояния, усилении кашля, появлении одышки – немедленно обратиться к врачу.

Если у ребенка рвота или диарея

Основное – это отпаивание. По возможности готовыми электролитными растворами согласно инструкции. Обязательно пробиотики Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, энтеросорбенты на основе диоксида кремния и препараты с диосмектитом.

Если рвота, диарея не прекращается, ребенок вяло, заторможен, не интересуется ничем, мочеиспускания не было 6 часов и более, кровь в стуле, сильные боли в животе – срочно обратиться к врачу.

Во избежание проблем с заболеваниями у детей в экстремальных условиях старайтесь:

не переохлаждать или не перегревать детей (адекватную одежду);

следить за гигиеной рук и среды;

создавать достаточный питьевой режим (обязательно теплое питье).

Когда к врачу

Температура у ребенка первые 3 мес. жизнь 38°С и более, у старших – 39,5°С и более, судороги, рвота, монотонный длительный пронзительный или слабый крик, головные боли, затрудненное дыхание, взрывается большой родничок, сыпь, не исчезающая при нажатии в виде звездочек, нарушенная походка, сильная боль в животе, ухе, горле, нарушение сознания, лихорадка более 3 суток, повторное повышение температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.