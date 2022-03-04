Діти під час воєнний дій страждають найбільше. І хворіти починають частіше. Особливо, якщо доводиться сидіти у підвалі не день і не два. Що ж робити батькам, якщо дитина захворіла в екстремальних умовах.

Ознаки захворювання у дитини

лихоманка (підвищення температури тіла більше 38 °С),

сонливість,

зниження апетиту,

погане самопочуття,

капризність,

закладеність носа,

слизові виділення з носа, біль у горлі, кашель.

Як лікувати

Обов’язковим є тепле рясне пиття.

Дитина повинна багато пити, для малюків на грудному вигодовуванні рекомендоване часте прикладання до грудей.

Яку температуру збивати

Орієнтуйтесь на самопочуття дитини. Якщо в малюка температура 38 °С , але водночас він активний – ліки давати не потрібно, але якщо дитина капризує, тоді варто застосувати жарознижувальні.

Збивати температуру потрібно, якщо цифри сягають 39-39,5 °С і більше у всіх дітей та 38 °С і більше у немовлят віком до 3 місяців та у дітей з фебрильними судомами в анамнезі.

Які ліки застосувати

Парацетамол (разова доза 10-15 мг/кг , максимальна добова 60 мг/кг , 4 р/д з інтервалом не менше 6 год).

, максимальна добова , з інтервалом не менше год). Ібупрофен (разова доза 5-10 мг/кг, максимальна добова 30 мг/кг, 3 р/д з інтервалом не менше 8 год).

Препарати можна чергувати між собою, якщо це необхідно.

Якщо в дитини заклало ніс

Для механічного очищення від слизу і зняття набряку – промивання носа ізотонічним та/або гіпертонічним сольовим розчином.

Також можна застосувати краплі з ксилометазоліном, диметиндином, фенілефрином.

Якщо болить горло

Спреї або льодяники для ротової порожнини з бензидаміном, лізоцимом з урахуванням віку дитини. Якщо таких ліків немає – препарати парацетамолу або ібупрофену.

Якщо з’явився кашель

Якщо кашель значно погіршує загальний стан та самопочуття дитини, можна застосовувати сиропи з відхаркувальною дією на основі екстракту плюща, алтеї, амброксолу з урахуванням віку дитини та згідно з інструкцією.

Також важливе тепле пиття.

У разі погіршення стану, посилення кашлю, появи задишки – негайно звернутися до лікаря.

Якщо в дитини блювання або діарея

Основне – це відпоювання. За можливості готовими електролітними розчинами згідно з інструкцією. Обов’язково пробіотики з Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, ентеросорбенти на основі діоксиду кремнію та препарати з діосмектитом.

Якщо блювання, діарея не припиняється, дитина в’яла, загальмована, не цікавиться нічим, сечовипускання не було 6 годин і більше, є кров у випорожненнях, сильні болі в животі – терміново звернутись до лікаря.

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Для уникнення захворювання у дітей в екстремальних умовах намагайтеся:

не переохолоджувати та не перегрівати дітей (адекватний одяг);

стежити за гігієною рук і середовища;

створювати достатній питний режим (обов’язково тепле пиття).

Коли до лікаря

За допомогою до спеціаліста варто звернутись, якщо температура в дитини перших трьох місяців життя 38°С і більше, у старших – 39,5°С і більше, судоми, блювання, монотонний тривалий пронизливий або слабкий крик, головний біль, утруднене дихання, випинається велике тім’ячко, висип, що не зникає під час натискання, у вигляді зірочок, порушена хода, сильний біль в животі, вусі, горлі, порушення свідомості, лихоманка більше трьох діб, повторне підвищення температури тіла після кількох днів нормальної температури.