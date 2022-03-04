В умовах жорсткого протистояння України російському агресору можуть виникнути непередбачувані ситуації в роботі комунальних служб. Зокрема, потрібно бути готовими до перебоїв або до повної відсутності централізованого водопостачання.

На цей випадок Міністерство охорони здоров’я України підготувало інструкцію, яка може врятувати життя і здоров’я українців.

Отже, у разі неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання потрібно:

використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних колодязів), пунктів розливу питної води (зокрема пересувних) за їх наявності, фасовану бутильовану воду і воду в ємностях для індивідуального користування;

зберігати питну воду потрібно в закритих ємностях. При цьому обов’язково позначити бирками з позначеннями Вода знезаражена для пиття, Вода для технічних потреб, Вода для господарських потреб. Як правило, роблять дво-тридобовий запас;

воду з відкритих водойм потрібно використовувати тільки для технічних цілей;

для пиття і приготування їжі воду потрібно кип’ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезараження води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її в чистій і добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб: