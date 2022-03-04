В условиях жесткого противостояния Украины российскому агрессору могут возникнуть непредсказуемые ситуации в работе коммунальных служб. В частности, нужно быть готовыми к перебоям или к полному отсутствию централизованного водоснабжения.
На этот случай Министерство здравоохранения Украины подготовило инструкцию, которая может спасти жизнь и здоровье украинцев.
Итак, в случае невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения нужно:
- использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования;
- хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями Вода обеззараженная для питья, Вода для технических нужд, Вода для хозяйственных нужд. Как правило, делают двух-трехсуточный запас;
- воду из открытых водоемов нужно использовать только для технических целей;
- для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут от момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:
- 112 — единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
- 101 — пожарная служба
- 102 — полиция
- 103 — скорая медицинская помощь
- 104 – аварийная служба газовой сети
- 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ