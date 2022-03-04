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Рекомендации Минздрава на случай отсутствия водоснабжения

4 марта 2022, 15:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

В условиях жесткого противостояния Украины российскому агрессору могут возникнуть непредсказуемые ситуации в работе коммунальных служб. В частности, нужно быть готовыми к перебоям или к полному отсутствию централизованного водоснабжения.

На этот случай Министерство здравоохранения Украины подготовило инструкцию, которая может спасти жизнь и здоровье украинцев.

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Итак, в случае невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения нужно:

  • использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования;
  • хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями Вода обеззараженная для питья, Вода для технических нужд, Вода для хозяйственных нужд. Как правило, делают двух-трехсуточный запас;
  • воду из открытых водоемов нужно использовать только для технических целей;
  • для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут от момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:

  • 112 — единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
  • 101 — пожарная служба
  • 102 — полиция
  • 103 — скорая медицинская помощь
  • 104 – аварийная служба газовой сети
  • 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , водопостачання , МОЗ Украины , Советы
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