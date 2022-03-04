В условиях жесткого противостояния Украины российскому агрессору могут возникнуть непредсказуемые ситуации в работе коммунальных служб. В частности, нужно быть готовыми к перебоям или к полному отсутствию централизованного водоснабжения.

На этот случай Министерство здравоохранения Украины подготовило инструкцию, которая может спасти жизнь и здоровье украинцев.

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Итак, в случае невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения нужно:

использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования;

хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями Вода обеззараженная для питья, Вода для технических нужд, Вода для хозяйственных нужд. Как правило, делают двух-трехсуточный запас;

воду из открытых водоемов нужно использовать только для технических целей;

для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут от момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб: