Эти советы по первой допсихологической помощи людям в состоянии острого стресса и шока собраны по материалам вебинара израильского кризисного психолога.
— В наших условиях это может делать и не психолог, помогайте друг другу, пишет эксперт по эмоционально образной терапии Анна Шавлюк.
Чтобы помочь людям, которые пережили острый стресс или шок нужно знать несколько правил:
- Для начала позаботьтесь о безопасности — своей и человека — от внешней угрозы.
- Не нужно спрашивать пострадавшего о чувствах и не нужно и выражать их, это будет потом. Это может лишь ухудшить состояние человека. Спровоцировать на плач — тоже не выход.
- одна из реакций шок — агрессивность. Если вы опасаетесь за себя, найдите кого-нибудь, кто сможет вам помочь.
- Ваша задача — говорить четко, медленно, с паузами. Короткими предложениями. Без лишних умных слов. Не размахивать руками. Стоять спокойно. Быть мягким и директивным. Вы — сейчас опора для него.
- Дышать нужно ровно, стоять прямо, постараться быть в меру расслабленным.
- Не вступать в споры с человеком. Он может говорить все, что угодно, что не совпадает с вашим мировоззрением. Он может кричать и ругаться. Не спорьте и не обсуждайте.
- Не пытайтесь уговорить человека в шоке успокоиться и перестать — у вас или не получится, или будет ухудшение и развитие посттравматического синдрома.
Пошаговая инструкция
- Контакт — стоять перед человеком.
— Ты меня видишь? Кивни, если да.
- Назвать себя.
— Меня зовут… Я пришел тебе помочь.
Не стоит говорить, что вы психолог, психиатр, даже если вы -таковым являетесь. Это может спровоцировать ненужную реакцию. Если вы медик — можно сказать.
- Возвращаем имя — идентичность.
— Как тебя зовут?
- Соединение событий в одну цепь, возвращение чувства непрерывности жизни.
— Куда ты шел, что ты делал, когда … ? (завыла сирена, начались выстрелы — назовите ситуацию).
Повторить за ним ответ — четко и ясно. Дополнить, если знаете ситуацию. Без эмоций и подробностей.
Включение мышления: дать простое задание. Посмотреть номер дома, посчитать людей вокруг и тд. Вопросы могут быть “дурацкими”.
— Помоги мне, мне очень нужно узнать, какой номер у этого дома?
- Нормализация.
— Твоя реакция, твои чувства — это нормально. Это нормальные реакции на ненормальную ситуацию.
- Если человек в ступоре — застыл и не реагирует, можно пробовать вывести его движением своих рук — не резким. Дать в руки что-то хорошо тактильное, не горячее, можно холодное. Снег, например.
- Дать попить. Не совать молча воду, салфетки вытереть слезы — человек должен сам взять — возвращение контроля.
— Вот вода, попей.
Как раньше справлялся со стрессом.
— Скажи, у тебя бывали стрессовые ситуации в жизни?
— Такое в первый раз?
— Да, сейчас так. А не такие сильные, в обычной жизни были?
Человек должен ответить и назвать.
— Как ты с ними справлялся?
Дождаться ответа, помочь вспомнить.
Если это не алкоголизм и наркотики — не обсуждать способы. Заедает — ок — пойди поешь. Курит — помочь найти сигарету.
На этом все. Берегите себя.
Источник: Анна Шавлюк