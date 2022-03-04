Эти советы по первой допсихологической помощи людям в состоянии острого стресса и шока собраны по материалам вебинара израильского кризисного психолога.

— В наших условиях это может делать и не психолог, помогайте друг другу, пишет эксперт по эмоционально образной терапии Анна Шавлюк.

Чтобы помочь людям, которые пережили острый стресс или шок нужно знать несколько правил:

Для начала позаботьтесь о безопасности — своей и человека — от внешней угрозы.

Не нужно спрашивать пострадавшего о чувствах и не нужно и выражать их, это будет потом. Это может лишь ухудшить состояние человека. Спровоцировать на плач — тоже не выход.

одна из реакций шок — агрессивность. Если вы опасаетесь за себя, найдите кого-нибудь, кто сможет вам помочь.

Ваша задача — говорить четко, медленно, с паузами. Короткими предложениями. Без лишних умных слов. Не размахивать руками. Стоять спокойно. Быть мягким и директивным. Вы — сейчас опора для него.

Дышать нужно ровно, стоять прямо, постараться быть в меру расслабленным.

Не вступать в споры с человеком. Он может говорить все, что угодно, что не совпадает с вашим мировоззрением. Он может кричать и ругаться. Не спорьте и не обсуждайте.

Не пытайтесь уговорить человека в шоке успокоиться и перестать — у вас или не получится, или будет ухудшение и развитие посттравматического синдрома.

Пошаговая инструкция

Контакт — стоять перед человеком.

— Ты меня видишь? Кивни, если да.

Назвать себя.

— Меня зовут… Я пришел тебе помочь.

Не стоит говорить, что вы психолог, психиатр, даже если вы -таковым являетесь. Это может спровоцировать ненужную реакцию. Если вы медик — можно сказать.

Возвращаем имя — идентичность.

— Как тебя зовут?

Соединение событий в одну цепь, возвращение чувства непрерывности жизни.

— Куда ты шел, что ты делал, когда … ? (завыла сирена, начались выстрелы — назовите ситуацию).

Повторить за ним ответ — четко и ясно. Дополнить, если знаете ситуацию. Без эмоций и подробностей.

Включение мышления: дать простое задание. Посмотреть номер дома, посчитать людей вокруг и тд. Вопросы могут быть “дурацкими”.

— Помоги мне, мне очень нужно узнать, какой номер у этого дома?

Нормализация.

— Твоя реакция, твои чувства — это нормально. Это нормальные реакции на ненормальную ситуацию.

Если человек в ступоре — застыл и не реагирует, можно пробовать вывести его движением своих рук — не резким. Дать в руки что-то хорошо тактильное, не горячее, можно холодное. Снег, например. Дать попить. Не совать молча воду, салфетки вытереть слезы — человек должен сам взять — возвращение контроля.

— Вот вода, попей.

Как раньше справлялся со стрессом.

— Скажи, у тебя бывали стрессовые ситуации в жизни? — Такое в первый раз? — Да, сейчас так. А не такие сильные, в обычной жизни были?

Человек должен ответить и назвать.

— Как ты с ними справлялся?

Дождаться ответа, помочь вспомнить.

Если это не алкоголизм и наркотики — не обсуждать способы. Заедает — ок — пойди поешь. Курит — помочь найти сигарету.

На этом все. Берегите себя.

Источник: Анна Шавлюк