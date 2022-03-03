Чтобы психологически поддержать граждан Украины, страдающих от боевых действий агрессора и последствий обстрелов и бомбежек, создана бесплатная интернет-платформа психологической помощи Расскажи мне.

Проект осуществляется при поддержке Офиса президента Украины, Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования.

Вас беспокоит тревога, возникают панические атаки, есть признаки депрессии, тогда оставляйте заявку на платформе Расскажи мне и ожидайте обратную связь от специалиста. Чтобы получить помощь, нужно кратко описать свой запрос и отправить заявку через сайт.

Модераторы платформы подберут специалиста, и он как можно скорее свяжется с вами. Консультации проводятся бесплатно в режиме онлайн.

Кроме того, команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца и специалистами проекта Друг разработала бот https://t.me/friend_first_aid_bot первой психологической помощи. Он пригодится в первые часы после травматического события.

Также бот содержит рекомендации по сохранению психологического здоровья.