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Психологія

Як пережити стрес: психологи інтернет-платформи Розкажи мені підтримають і дадуть пораду

3 Березня 2022, 18:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
депресия
Джерело: Depositphotos

Щоб психологічно підтримати громадян України, які страждають від бойових дій агресора та наслідків обстрілів і бомбувань, створено безкоштовну інтернет-платформу психологічної допомоги Розкажи мені.

Проєкт реалізується за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров’я та Інституту когнітивного моделювання.

Вас турбує тривога, виникають панічні атаки, маєте ознаки депресії, тоді залишайте заявку на платформі Розкажи мені та очікуйте зворотного зв’язку від фахівця. Щоб отримати допомогу, потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт https://tellme.com.ua/.

Модератори платформи підберуть фахівця, і він якнайшвидше зв’яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайн.

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Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проекту Друг розробила бот https://t.me/friend_first_aid_bot першої психологічної допомоги. Він стане в пригоді у перші години після травматичної події.

Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров’я.

Джерело
Офіс президента
Теги
Поради психолога
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