Шокова психологічна травма – психолог розповіла, як допомогти людині

В умовах, у яких опинилися українці через напад Росії, ніхто не застрахований від шокової психологічної травми.

Вона може виникнути у тих, хто був учасником якоїсь ситуації або просто став її свідком. Як допомогти людині, розповіла психолог Альона Щербань.

– Людина впадає у ступор, виглядає дезорієнтованою та безпорадною, – зазначила Альона Щербань.

Перша допомога

Встановлення контакту

Потрібно переконатись, що на вашу присутність якось реагують, вас бачать і чують. Для цього необхідно залучити людину до взаємодії з вами.

– Зверніться до неї, наприклад: “Кивни, якщо ти мене чуєш”, “Як твоє ім’я”, “Я зараз стисну твою руку, стисні у відповідь мою”, – коментує Альона Щербань.

Підтримка

Необхідно показати людині, що вона не сама, що вона впорається, і ви їй у цьому допоможете.

Для цього йому необхідно сказати: “Я тут, я поряд”, “Ти молодець”, “Ми разом”.

Раціоналізація

Важливо відволікти від емоційних переживань та активувати раціональне мислення.

– Запитайте у людини, звернувшись на ім’я, яке ви дізналися на кроці 1, дату народження, адресу проживання, що сталося, – додає психолог.

Зв’язок із реальністю

Необхідно знизити дезорієнтацію та розгубленість, позначивши реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.

Можна сказати людині: “Поруч вибухнув снаряд”, “Ти живий”, “Зараз нам треба встати та йти в укриття”.

Активізація автономності

Потрібно повернути здатність піклуватися про себе самостійно.

– Важливо не робити те, що людина може зробити сама. Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте. Наприклад, “Налий собі води та випий”, “Візьми дитину за руку”, “Одягни куртку”, – пояснює Альона Щербань.

Ці кроки допоможуть людині поступово повернутись до звичайного стану.