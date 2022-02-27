Шоковая психологическая травма – психолог рассказала, как помочь человеку

В условиях, в которых оказались украинцы из-за нападения России, никто не застрахован от шоковой психологической травмы.
Она может возникнуть у тех, кто был участником какой-то ситуации или просто стал ее свидетелем. Как помочь человеку, рассказала психолог Алена Щербань.
— Человек впадает в ступор, выглядит дезориентированным и беспомощным, — отметила Алена Щербань.
Первая помощь
- Установление контакта
Нужно убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.
— Обратитесь к нему, например: “Кивни, если ты меня слышишь”, “Как тебя зовут”, “Я сейчас сожму твою руку, сожми в ответ мою”, — комментирует Алена Щербань.
- Поддержка
Необходимо показать человеку, что он не один, что он справится, и вы ему в этом поможете.
Для этого ему необходимо сказать: “Я здесь, я рядом”, “Ты молодец”, “Мы вместе”.
- Рационализация
Важно переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.
— Спросите у него, обратившись по имени, которое вы узнали на шаге 1, дату рождения, адрес проживания, что произошло, — добавляет психолог.
- Связь с реальностью
Необходимо снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное положение дел и действия, которые необходимо сделать.
Можно сказать человеку “Рядом взорвался снаряд”, “Ты жив”, “Сейчас нам надо встать и идти в укрытие”.
- Активизация автономности
Необходимо вернуть способность заботиться о себе самостоятельно.
— Важно не делать то, что человек может сделать сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, другими словами не просите, а приказывайте. Например, “Налей себе воды и выпей”, “Возьми ребенка за руку”, “Застегни куртку”, — объясняет Алена Щербань.
Эти шаги помогут человеку постепенно вернуться к обычному состоянию.