Шоковая психологическая травма – психолог рассказала, как помочь человеку

В условиях, в которых оказались украинцы из-за нападения России, никто не застрахован от шоковой психологической травмы.

Она может возникнуть у тех, кто был участником какой-то ситуации или просто стал ее свидетелем. Как помочь человеку, рассказала психолог Алена Щербань.

— Человек впадает в ступор, выглядит дезориентированным и беспомощным, — отметила Алена Щербань.

Первая помощь

Установление контакта

Нужно убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.

— Обратитесь к нему, например: “Кивни, если ты меня слышишь”, “Как тебя зовут”, “Я сейчас сожму твою руку, сожми в ответ мою”, — комментирует Алена Щербань.

Поддержка

Необходимо показать человеку, что он не один, что он справится, и вы ему в этом поможете.

Для этого ему необходимо сказать: “Я здесь, я рядом”, “Ты молодец”, “Мы вместе”.

Рационализация

Важно переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.

— Спросите у него, обратившись по имени, которое вы узнали на шаге 1, дату рождения, адрес проживания, что произошло, — добавляет психолог.

Связь с реальностью

Необходимо снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное положение дел и действия, которые необходимо сделать.

Можно сказать человеку “Рядом взорвался снаряд”, “Ты жив”, “Сейчас нам надо встать и идти в укрытие”.

Активизация автономности

Необходимо вернуть способность заботиться о себе самостоятельно.

— Важно не делать то, что человек может сделать сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, другими словами не просите, а приказывайте. Например, “Налей себе воды и выпей”, “Возьми ребенка за руку”, “Застегни куртку”, — объясняет Алена Щербань.

Эти шаги помогут человеку постепенно вернуться к обычному состоянию.