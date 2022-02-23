Человек находится в шоковом состоянии – признаки и первая помощь

Во время чрезвычайных ситуаций, под влиянием стресса человек может находиться в шоковом состоянии.
Что указывает на него и как помочь пострадавшему?
Признаки шокового состояния
- бледная и холодная кожа;
- потливость;
- беспокойство;
- частое дыхание;
- слабость;
- жажда;
- нарушение сознания;
- обморок.
Первая помощь
Приближаться к человеку следует только тогда, когда нет угрозы собственной жизни. Провести предварительный осмотр, определить, дышит ли он, находится ли в сознании и нет ли травм, кровотечения. В случае выявления какой-либо проблемы – оказывать помощь, согласно правилам.
После этого вызвать скорую по номеру 103.
Базовые правила:
- перевести потерпевшего в противошоковое положение (положить его на спину, под ступнями разместить какой-нибудь предмет, чтобы они находились на уровне подбородка, под голову – подушку или вещи);
- укрыть человека покрывалом;
- обеспечить надзор до прибытия скорой.
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Важно помнить о безопасности и не контактировать с биологическими жидкостями пострадавшего без защитных перчаток. Следить, чтобы он в таком состоянии не травмировал окружающих.