Человек находится в шоковом состоянии – признаки и первая помощь

Во время чрезвычайных ситуаций, под влиянием стресса человек может находиться в шоковом состоянии.

Что указывает на него и как помочь пострадавшему?

Признаки шокового состояния

бледная и холодная кожа;

потливость;

беспокойство;

частое дыхание;

слабость;

жажда;

нарушение сознания;

обморок.

Первая помощь

Приближаться к человеку следует только тогда, когда нет угрозы собственной жизни. Провести предварительный осмотр, определить, дышит ли он, находится ли в сознании и нет ли травм, кровотечения. В случае выявления какой-либо проблемы – оказывать помощь, согласно правилам.

После этого вызвать скорую по номеру 103.

Базовые правила:

перевести потерпевшего в противошоковое положение (положить его на спину, под ступнями разместить какой-нибудь предмет, чтобы они находились на уровне подбородка, под голову – подушку или вещи);

укрыть человека покрывалом;

обеспечить надзор до прибытия скорой.

Важно помнить о безопасности и не контактировать с биологическими жидкостями пострадавшего без защитных перчаток. Следить, чтобы он в таком состоянии не травмировал окружающих.