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Человек находится в шоковом состоянии – признаки и первая помощь

23 февраля 2022, 18:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Depositphotos

Во время чрезвычайных ситуаций, под влиянием стресса человек может находиться в шоковом состоянии.

Что указывает на него и как помочь пострадавшему?

Признаки шокового состояния

  • бледная и холодная кожа;
  • потливость;
  • беспокойство;
  • частое дыхание;
  • слабость;
  • жажда;
  • нарушение сознания;
  • обморок.

Первая помощь

Приближаться к человеку следует только тогда, когда нет угрозы собственной жизни. Провести предварительный осмотр, определить, дышит ли он, находится ли в сознании и нет ли травм, кровотечения. В случае выявления какой-либо проблемы – оказывать помощь, согласно правилам.

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После этого вызвать скорую по номеру 103.

Базовые правила:

  • перевести потерпевшего в противошоковое положение (положить его на спину, под ступнями разместить какой-нибудь предмет, чтобы они находились на уровне подбородка, под голову – подушку или вещи);
  • укрыть человека покрывалом;
  • обеспечить надзор до прибытия скорой.
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Важно помнить о безопасности и не контактировать с биологическими жидкостями пострадавшего без защитных перчаток. Следить, чтобы он в таком состоянии не травмировал окружающих.

Источник
КГГА
Теги
медична допомога , Советы , швидка допомога
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