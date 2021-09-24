Никто из нас не застрахован от несчастных случаев, аварий, резкого ухудшения самочувствия. В то же время плохо может стать прямо на улице. В такой ситуации спасти жизнь человека может правильная и своевременная неотложная помощь.

Каждый из нас слышал об искусственном дыхании, непрямом массаже сердца, кто-то даже учился это делать в школе, университете, на курсах. Но никогда не будет лишним восстановить знания и умения, чтобы сделать это правильно, не навредить себе и потерпевшему.

Факты ICTV решили опубликовать цикл материалов об оказании первой помощи в различных ситуациях. Помогут нам в этом специалисты КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

А начнем с базового навыка — проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Сердечно-легочная реанимация — это неотложная медицинская комплексная процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма, а именно работы легких и сердца.

Ее проводят людям, не подающих признаков жизни. Это базовая процедура, не требующая дополнительных усилий. Но ее надо делать максимально быстро, ведь мозг без кислорода может работать только 5 минут. Затем наступят необратимые изменения.

СЛР — пошаговая инструкция

1. Убедиться, что нет угрозы для собственной жизни

Первое, о чем надо помнить всегда, это о собственной жизни и здоровье. Поэтому перед тем, как приближаться к человеку, который лежит на улице, следует убедиться, нет ли посторонних угроз.

— Для начала надо убедиться, что вокруг нет никаких угроз. Только после этого к нему можно подойти и спросить, нужна ли ему помощь. Если человек не отвечает, нужно легко тряхнуть его за плечо и повторить вопрос. Если человек не реагирует, это означает, что он без сознания, — поясняет заведующий учебно-тренировочного отдела Владимир Гонтарь.

2. Проверить, нуждается ли человек в реанимационных мерах

После того, как определили, что человек без сознания, надо проверить, жив ли он, и нуждается ли в помощи. Для этого необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей.

— Надо положить одну руку на лоб, вторую — на подбородок, и немного приподнять нижнюю часть головы. Наклонившись к человеку, наблюдать за дыханием. Это следует делать по принципу Слышу, вижу, чувствую: ухом услышать вздохи, щекой почувствовать их, а глазами увидеть движения грудной клетки. В течение 10 секунд нужно услышать два и более вдохов. Если вы услышали один вдох или его вообще нет, это означает, что человек не дышит и требует СЛР, — объясняет специалист.

Этот метод наиболее эффективен, но из-за коронавируса и других рисков наклоняться к человеку не всегда безопасно. Поэтому можно понаблюдать за движениями грудной клетки.

В то же время искать и определять пульс не стоит. Человеку без специальной подготовки это сделать сложно. И пока он будет это делать, потратится драгоценное время.

Также малоэффективной будет проверка дыхания с помощью зеркала или очков. Погодные условия, а именно ветер или высокая влажность воздуха, могут этому мешать.

3. Вызов скорой

После достоверного определения, что человек не дышит, надо вызвать скорую по номеру 103.

— Можно это сделать самостоятельно — с помощью телефона на громкой связи, или попросить кого-то из окружения, — добавляет Владимир Гонтарь.

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4. Компрессия грудной клетки

Когда помощь вызвана, следует начать компрессию грудной клетки, или непрямой массаж сердца. Человек, нуждающийся в помощи, должен обязательно лежать на твердой поверхности.

— Нужно определить точку, куда ставить руки. Это визуальная середина грудной клетки. Важно правильное положение рук: они прямые, кисти соединены в замок, на грудную клетку ставится основа ладони. Надо нагнуться над пациентом под прямым углом и нажимать на грудную клетку на 5-6 см с частотой 100/120, — комментирует медик.

Перед началом грудной компрессии можно обнажить грудную клетку. Можно начать нажимать через одежду, обнажить грудную клетку потом — в процессе.

Важно держать руки в правильном положении, именно в замке, иначе они могут скользить, из-за чего СЛР будет неэффективной.

Кроме того, надо держать ритм, потому что, опять же, от таких мер не будет пользы.

Во время таких действий те, кто оказывает помощь, могут слышать хруст костей. Возможно, это означает, что у пострадавшего ломаются ребра. Иногда такие травмы бывают, их не стоит пугаться. Тот, кто оказывает помощь, должен понять: ребра у травмированного зарастут, а вот восстановить работу легких, сердца и мозга не удастся.

5. Искусственная вентиляция легких

Параллельно с компрессией грудной клетки можно проводить искусственную вентиляцию легких. Но ее делать нужно только тогда, когда есть клапан-маска или защитная маска для лица.

— Приложив маску, надо сделать два вдоха. Такие манипуляции надо чередовать: 30 компрессий, два вдоха. Надо следить, чтобы вдохи были эффективными. Во время них должна подниматься грудная клетка. Остановки компрессий не должны превышать интервал времени в 10 секунд, — учит Владимир Гонтарь.

СЛР надо делать до тех пор, пока не приедет скорая помощь, или пока человек не подаст признаки жизни, или пока безопасно, или пока не устанешь. Иначе такая процедура будет бесполезной и не спасет жизнь человека.