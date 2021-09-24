Жоден із нас не застрахований від нещасних випадків, аварій, різкого погіршення самопочуття. Водночас зле може стати просто на вулиці. У такій ситуації врятувати життя людини здатна правильна та своєчасна невідкладна допомога.

Кожен із нас чув про штучне дихання, непрямий масаж серця, хтось навіть вчився це робити у школі, університеті, на курсах. Але ніколи не буде зайвим поновити знання та вміння, щоб зробити це правильно, не зашкодити собі та потерпілому.

Факти ICTV вирішили опублікувати цикл матеріалів про надання першої допомоги у різних ситуаціях. Допоможуть нам у цьому фахівці КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

А розпочнемо із базової навички – проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР).

Серцево-легенева реанімація – невідкладна медична комплексна процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму, а саме роботи легень та серця.

Її проводять людям, що не подають ознак життя. Це базова процедура, яка не потребує додаткових зусиль. Водночас її треба робити максимально швидко, адже головний мозок без кисню працюватиме лише 5 хвилин. Потім настануть незворотні зміни.

СЛР – покрокова інструкція

1. Пересвідчитися, що немає загроз власному життю

Перше, про що слід пам’ятати завжди, це про власне життя та здоров’я. Тому перед тим, як наближатися до людини, яка лежить на вулиці, варто переконатися, чи немає сторонніх загроз.

– Для початку треба пересвідчитися, що навколо немає жодних загроз. Лише після цього до неї можна підійти та запитати, чи потрібна їй допомога. Якщо людина не відповідає, треба легенько тряхнути її за плече та повторити запитання. Якщо людина не реагує, це означає, що вона без свідомості, – зауважує завідувач навчально-тренувального відділу Володимир Гонтар.

2. Перевірити, чи потребує людина реанімаційних заходів

Після того, як визначили, що людина без свідомості, слід перевірити, чи жива вона, та чи потребує допомоги. Для цього необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів.

– Треба покласти одну руку на лоб, іншу – на підборіддя, та трошки підняти нижню частину голови. Нахилившись до людини, спостерігати за диханням. Це треба робити за принципом Чую, бачу, відчуваю: вухом почути подихи, щокою відчути їх, а очима побачити рухи грудної клітини. Протягом 10 секунд треба почути два і більше подихів. Якщо ви почули один подих чи його взагалі немає, це означає, що людина не дихає і потребує СЛР, – пояснює фахівець.

Цей метод найбільш ефективний, але через коронавірус та інші ризики нахилятися до людини не завжди безпечно. Тому можна поспостерігати за рухами грудної клітини.

Водночас шукати та визначати пульс не варто. Людині без спеціальної підготовки це зробити складно. І поки вона це робитиме, втрачатиметься дорогоцінний час.

Також малоефективною буде перевірка дихання за допомогою дзеркала або окулярів. Погодні умови, а саме вітер чи висока вологість повітря, можуть цьому заважати.

3. Виклик швидкої

Після достовірного визначення, що людина не дихає, треба викликати швидку за номером 103.

– Можна це зробити самостійно – за допомогою телефона на гучному зв’язку, або ж попросити когось із оточення, – додає Володимир Гонтар.

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4. Компресія грудної клітки

Коли допомогу викликали, час розпочати компресію грудної клітки, або непрямий масаж серця. Людина, що потребує допомоги, має обов’язково лежати на твердій поверхні.

– Слід визначити точку, куди ставити руки. Це візуальна середина грудної клітки. Важливе правильне положення рук: вони прямі, кисті з’єднані у замок, на грудну клітку ставиться основа долоні. Треба нахилитися над пацієнтом під прямим кутом та натискати на грудну клітку на 5-6 см з частотою 100/120, – коментує медик.

Перед початком грудної компресії треба оголити грудну клітку. Можна розпочати натискати через одяг, оголити грудну клітку згодом – у процесі.

Важливо тримати руки у правильному положенні, саме у замку, інакше вони можуть ковзати, через що СЛР буде неефективною.

Крім того, потрібно тримати ритм, адже, знову ж таки, від таких заходів не буде користі.

Під час таких дій ті, хто надає допомогу, можуть чути хрускіт кісток. Це може означати, що у потерпілого ламаються ребра. Іноді такі травмування бувають, їх не треба лякатися. Той, хто надає допомогу, має зрозуміти: ребра у травмованого заростуть, а ось відновити роботу легень, серця та мозку не вдасться.

5. Штучна вентиляція легень

Паралельно з компресією грудної клітки можна проводити штучну вентиляцію легень. Але її робити варто лише тоді, коли є клапан-маска або захисна маска для обличчя.

– Приклавши маску, треба зробити два вдихи. Такі маніпуляції потрібно чергувати: 30 компресій, два вдихи. Треба дивитися, щоб вдихи були ефективними. Під час них має підійматися грудна клітка. Зупинки компресій не мають перевищувати інтервал часу у 10 секунд, – навчає Володимир Гонтар.

СЛР необхідно робити доти, доки не приїде швидка допомога, або доки людина не подасть ознак життя, або доки безпечно, або доки не втомишся. Інакше така процедура не буде корисною та не врятує життя людини.