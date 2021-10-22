Первая помощь при кровотечении. Как спасти раненого

Первая помощь при кровотечении — важный навык, который может спасти жизнь как близкому, так и постороннему человеку.

Факты ICTV завершают цикл материалов об оказании неотложной помощи. На этот раз специалисты КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева объяснили, что делать, если у человека фиксируется сильное кровотечение.

По их словам, в первую очередь надо позаботиться о собственной безопасности и надеть защитные перчатки, ведь без них опасно контактировать с любыми биологическими жидкостями другого человека. Только после этого нужно начинать оказание первой помощи.

— Необходимо определить источник кровотечения и осуществить ощутимое давление на него. Это должно быть сильное давление. Если вы нажали и увидели, что кровотечение остановилось, в таком положении вы должны держать руки в течение 5-10 минут, не меньше. Лучше 10 минут, — объяснил заведующий учебно-тренировочным отделом Владимир Гонтарь.

Параллельно можно вызвать скорую по номеру 103 — самостоятельно или с помощью другого человека. В то же время останавливать давление нельзя, такая помощь не будет эффективной.

После этого надо сделать тугое бинтование.

Если после надавливания кровотечение остановить не получилось, стоит применить кровоостанавливающий жгут.

— Он должен быть качественным. Жгут накладывается на любую точку ноги или руки, кроме суставов и карманов, на 5-6 см выше места кровотечения, если вы его четко видите. Если вы не можете визуализировать место, вы должны наложить жгут на конечность настолько высоко, насколько это возможно, — добавил специалист.

После наложения жгута надо зафиксировать время, чтобы бригада скорой помощи понимала, сколько времени человек находится в таком состоянии.

— Вместо жгута можно использовать ремень или крепкую ткань. Необходимо помнить, что ширина должна быть не менее 2-3 см, — рассказал Владимир Гонтарь.

Жгут накладывается только на конечности. В случае, если рана в другой части тела — голова, шея, грудная клетка, живот, таз, — можно применять только прямое давление.

Во время оказания помощи допускаются движения, необходимые для остановки кровотечения.