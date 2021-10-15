Никто не застрахован от травм, переломов, в том числе очень серьезных. Среди них — травма спины (сломанный позвоночник). И важно знать базовые правила оказания первой помощи такому пострадавшему.

Факты ICTV продолжают цикл материалов о неотложной помощи. На этот раз специалисты КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева рассказали, что делать, если есть подозрение, что у человека, который находится без сознания, может быть какая-то серьезная травма.

Для начала, прежде чем приблизиться к такому человеку, стоит убедиться, нет ли угрозы собственной жизни.

После этого нужно позвать потерпевшего. Если он не отвечает, проверить наличие признаков жизни — дыхание.

— Если человек без сознания, но он дышит, и вы подозреваете, что у него может быть какая-то травма, его ни в коем случае нельзя без необходимости перемещать или двигать. Трогать человека можно, но не двигать, ведь перемещение такого пострадавшего требует определенных навыков, — предупреждает заведующий учебно-тренировочного отдела Владимир Гонтарь.

Необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь по номеру 103 и ждать прибытия профессиональной бригады.

Однако это правило не касается действий, направленных на спасение жизни этого человека. Кроме того, исключением является ситуация, когда травмированный человек находится в опасном месте, и что-то угрожает его жизни.

— Если есть угроза массивного кровотечения, его следует остановить. Если человек не подает признаков жизни, проводится сердечно-легочная реанимация, — добавляет специалист.

В то же время, если человека в таком состоянии двигать без лишней надобности, можно спровоцировать дополнительные повреждения, что грозит более сложным ходом лечения и реабилитации.